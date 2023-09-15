Абаскаль объяснил, почему постоянно меняет состав «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль ответил на критику болельщиков из-за частой ротации состава в последних матчах.

– Многие болельщики не понимают ситуацию с постоянной ротацией состава. Объясните логику ваших действий.

– Мне бы не хотелось делать эту ротацию, но если вспомнить прошлогодний период из десяти матчей, в них у нас случились две травмы. Потом еще две в последующих трех играх.

У нас был тяжелый график, а играя в таких условиях и не имея возможности провести между матчами тренировки – это рискованно с точки зрения здоровья игроков. Поэтому мы делали такую ротацию. Это нормально, так делают все. Если у вас есть вопросы по конкретным игрокам, то я готов ответить.

– «Спартак» проводит посредственный матч против «Ахмата». Вы практически полностью меняете состав, и команда разносит «Динамо» за полтайма. Затем матч в Краснодаре, где мы видим тот же состав, что и против «Ахмата». «Спартак» снова не забивает и проигрывает. Неужели у вас не было возможности отставить в старте тех игроков, которые сыграли хорошо с «Динамо»: Антона Зиньковского, Руслана Литвинова и Данила Пруцева?

– В конечном итоге вы говорите о результате. Первый тайм был не самым лучшим, второй значительно лучше. В матче с «Динамо» первый тайм был великолепный, с высоким уровнем эффективности.

Данная ротация обусловлена только календарем. Если бы это была нормальная неделя, возможно, состав был бы другим.