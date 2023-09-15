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    • Абаскаль объяснил, почему постоянно меняет состав «Спартака»

    Абаскаль объяснил, почему постоянно меняет состав «Спартака»

    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль ответил на критику болельщиков из-за частой ротации состава в последних матчах.

    Многие болельщики не понимают ситуацию с постоянной ротацией состава. Объясните логику ваших действий.

    – Мне бы не хотелось делать эту ротацию, но если вспомнить прошлогодний период из десяти матчей, в них у нас случились две травмы. Потом еще две в последующих трех играх.

    У нас был тяжелый график, а играя в таких условиях и не имея возможности провести между матчами тренировки – это рискованно с точки зрения здоровья игроков. Поэтому мы делали такую ротацию. Это нормально, так делают все. Если у вас есть вопросы по конкретным игрокам, то я готов ответить.

    «Спартак» проводит посредственный матч против «Ахмата». Вы практически полностью меняете состав, и команда разносит «Динамо» за полтайма. Затем матч в Краснодаре, где мы видим тот же состав, что и против «Ахмата». «Спартак» снова не забивает и проигрывает. Неужели у вас не было возможности отставить в старте тех игроков, которые сыграли хорошо с «Динамо»: Антона Зиньковского, Руслана Литвинова и Данила Пруцева?

    – В конечном итоге вы говорите о результате. Первый тайм был не самым лучшим, второй значительно лучше. В матче с «Динамо» первый тайм был великолепный, с высоким уровнем эффективности.

    Данная ротация обусловлена только календарем. Если бы это была нормальная неделя, возможно, состав был бы другим.

    • «Спартак» идет в РПЛ 9-м.
    • У команды в последних 4 матчах РПЛ 0 побед.
    • Впереди домашний матч с «Сочи».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 12:17
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +19676

      NewLife 2 минуты назад

      Абсолютно провальное объяснение, говорящее о том, что Абаскаль не тренер, а кисель. Вами платят огромные деньги, чтобы вы костьми ложились на поле, иначе должны были бы получать зарплату учителя и играть, как сейчас.

      0
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      Рейтинг: +6047

      Питерский князь 22 минуты назад

      Резюмируем картину: срамтак - неликвидный убыток!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +22199

      derrik2000 58 минут назад

      *издобол.
      Или он, или переводчик.

      0
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