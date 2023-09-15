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    • «Интер» – «Милан»: прогноз на матч 4 тура Серии А, 16 сентября

    «Интер» – «Милан»: прогноз на матч 4 тура Серии А, 16 сентября

    В субботу, 16 сентября, «Интер» на своем поле сыграет с «Миланом». Игра пройдет в рамках 4 тура розыгрыша Серии А. Поединок запланирован на 19:00 по московскому времени.

    «Интер»

    «Черно-синие» в стартовых трех играх Серии А одержали три победы, набрали девять очков, наколотили восемь голов и не пропустили ни одного мяча. Команда имеет столько же очков, сколько и у «заклятых друзей» из «Милана».

    «Милан»

    «Черно-красные» идут на втором месте, и демонстрируют примерно те же показатели, однако в отличие от «Интера», «россонери» пропустили два гола.

    Статистика

    В последних пяти очных встречах, «Интер» в четырех играх побеждал в миланском дерби, в одной встрече «Милан» оказался сильнее. Что касается забитых голов, что «нерадзурри» забили девять мячей, а «Милан» лишь два гола.

    Наш прогноз на игру

    У обеих команд примерно равные шансы на успех – «Милан» и «Интер» идут буквально ноздря в ноздрю, и наверняка бетторов ждет яркий матч с обилием борьбы и голами, забитыми в ворота обеих команд. Мы же предположим, что «Интер» все-таки наберет три очка в этой встрече, но для «нерадзурри» эта встреча уж точно не будет легкой прогулкой. Наш прогноз – победа «Интера»(2.13).

    Источник: Бомбардир

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