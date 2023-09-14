«Меня унизили»: Бонуччи раскрыл подробности скандального ухода из «Ювентуса»

Защитник «Униона» ЛеонЛеонардо Бонуччи прокомментировал скандальный уход из «Ювентуса» этим летом.

В июле Бонуччи исключили из состава «Ювентуса».

Он собирался завершить карьеру в 2024 году.

1 сентября 36-летний итальянец подписал контракт с «Унионом» по схеме «1+1».

«Я читал и слышал неправду со стороны «Ювентуса» и тренера. Неправда, что в октябре и феврале мне сообщили о намерении прервать отношения в конце сезона. Напротив, в конце мая я согласился быть пятым-шестым выбором в обороне.

Я что-то подозревал, но читал об этом в газетах. Но 13 июля спортивный директор Джунтоли и его помощник Манна пришли ко мне домой и сообщили, что я больше не буду в составе «Ювентуса» и что мое присутствие на поле будет мешать росту команды.

Это было унижение, которое я испытал после 500 с лишним матчей в составе «Ювентуса». Я оценил поддержку многих игроков, в том числе и нынешних, из «Ювентуса» и других клубов. Все они поддержали меня в связи с неуважительным поведением клуба», – сказал Бонуччи.