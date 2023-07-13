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    • «Ювентус» исключил двух футболистов из состава и выставил их на трансфер

    «Ювентус» исключил двух футболистов из состава и выставил их на трансфер

    «Ювентус» проинформировал ЛеонЛеонардоуччи и Уэстона МакКенни о решении продать их этим летом.

    Оба футболиста выведены из состава и не поедут с командой в турне по США.

    Бонуччи был шокирован этой новостью. Капитан туринцев хотел провести в клубе еще один сезон и отработать до конца свой контракт.

    Приоритет защитника – найти новую команду в Серии А и постараться попасть в состав сборной Италии на Евро-2024.

    • В прошлом сезоне Бонуччи провел за «Ювентус» 26 матчей и забил 2 гола.
    • Сообщалось об интересе к нему со стороны «Ньюкасла».

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    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    13.07.2023 22:54
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +338

      JIEGEHDA 59 минут назад

      «Ювентус» проинформировал ЛеонЛеонардоуччи и Уэстона МакКенни о решении продать их этим летом.


      ЛеонЛеонардоуччи что за новый футболист

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