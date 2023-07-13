«Ювентус» исключил двух футболистов из состава и выставил их на трансфер

«Ювентус» проинформировал ЛеонЛеонардоуччи и Уэстона МакКенни о решении продать их этим летом.
Оба футболиста выведены из состава и не поедут с командой в турне по США.
Бонуччи был шокирован этой новостью. Капитан туринцев хотел провести в клубе еще один сезон и отработать до конца свой контракт.
Приоритет защитника – найти новую команду в Серии А и постараться попасть в состав сборной Италии на Евро-2024.
- В прошлом сезоне Бонуччи провел за «Ювентус» 26 матчей и забил 2 гола.
- Сообщалось об интересе к нему со стороны «Ньюкасла».
Источник: La Gazzetta dello Sport