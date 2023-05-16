Бонуччи анонсировал завершение карьеры

Защитник «Ювентуса» Леoнардo Бонуччи завершит карьеру в 2024 году.
«Когда в следующем году я перестану играть, закончится эра защиты, итальянского стиля обороны.
Надеюсь, что в будущем многие защитники, такие, какими были Барези, Мальдини, Неста, Каннаваро, будут считать нас кумирами. Это будет означать, что мы многого добились и многое отдали игре», – сказал Бонуччи.
- Контракт Бонуччи с «Ювентусом» рассчитан до конца сезона-2023/24.
- 1 мая итальянцу исполнилось 36 лет.
Источник: ютуб-канал «Ювентуса»