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    Карпин сравнил сборную России с Германией

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о мотивации футболистов национальной команды.

    «Выигрывать надо, футболисты выходят на поле выигрывать. Могут или не могут – другой вопрос.

    Чувствую ли я, что игроки приезжают в сборную максимально мотивированными? А вы видели сборную Германии, которая сейчас не отбирается на свой же чемпионат Европы? Они максимально мотивированы? Думаю, тоже нет. Но они готовятся к чемпионату Европы.

    Эти футболисты не знают, к чему готовятся. Ни в одной сборной вы максимальную мотивацию не увидите. Моe мнение – сборная выкладывается», – сказал Карпин в шоу «Это футбол, брат!».

    • Национальная команда провела в сентябре три игры, ни разу не победив.
    • Сборная России сыграла вничью (1:1) и проиграла (1:2) олимпийской сборной Египта.
    • 12 сентября Россия встречалась с Катаром (1:1).

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 14:07
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4304

      raritet 5 минут назад

      Если обьективно, то очевидно, что сейчас практически нет футболистов . Есть люди, которые пришли в эту среду заработать денег. Заметил-как только в футболе появились большие деньги у нашего стадиона постоянно машины с отпрысками : все мамаши тащат своих недорослей в надежде что их чадо озолотит семью. Это и по тексту слышно. И вообще по лицам соискателей. А Несколько лет тому назад, вокруг этого же стадиона бегали безпризорные собачки и парочка алкашей наблюдала забеги легкоатлетов по кругу....

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      Рейтинг: +6034

      Питерский князь 1 час назад

      Он сравнил наших со сборной ЛГБТ.
      Это потому что он пиТарасовский!
      :)))

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      Рейтинг: +1774

      Спартач80 > Питерский князь 1 час назад

      Тухлодырый, ты на работу что ль устройся, постоянно на сайте торчишь.

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