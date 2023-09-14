Карпин сравнил сборную России с Германией

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о мотивации футболистов национальной команды.

«Выигрывать надо, футболисты выходят на поле выигрывать. Могут или не могут – другой вопрос.

Чувствую ли я, что игроки приезжают в сборную максимально мотивированными? А вы видели сборную Германии, которая сейчас не отбирается на свой же чемпионат Европы? Они максимально мотивированы? Думаю, тоже нет. Но они готовятся к чемпионату Европы.

Эти футболисты не знают, к чему готовятся. Ни в одной сборной вы максимальную мотивацию не увидите. Моe мнение – сборная выкладывается», – сказал Карпин в шоу «Это футбол, брат!».