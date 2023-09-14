Карпин сравнил сборную России с Германией

Если обьективно, то очевидно, что сейчас практически нет футболистов . Есть люди, которые пришли в эту среду заработать денег. Заметил-как только в футболе появились большие деньги у нашего стадиона постоянно машины с отпрысками : все мамаши тащат своих недорослей в надежде что их чадо озолотит семью. Это и по тексту слышно. И вообще по лицам соискателей. А Несколько лет тому назад, вокруг этого же стадиона бегали безпризорные собачки и парочка алкашей наблюдала забеги легкоатлетов по кругу....
Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о мотивации футболистов национальной команды.
«Выигрывать надо, футболисты выходят на поле выигрывать. Могут или не могут – другой вопрос.
Чувствую ли я, что игроки приезжают в сборную максимально мотивированными? А вы видели сборную Германии, которая сейчас не отбирается на свой же чемпионат Европы? Они максимально мотивированы? Думаю, тоже нет. Но они готовятся к чемпионату Европы.
Эти футболисты не знают, к чему готовятся. Ни в одной сборной вы максимальную мотивацию не увидите. Моe мнение – сборная выкладывается», – сказал Карпин в шоу «Это футбол, брат!».
- Национальная команда провела в сентябре три игры, ни разу не победив.
- Сборная России сыграла вничью (1:1) и проиграла (1:2) олимпийской сборной Египта.
- 12 сентября Россия встречалась с Катаром (1:1).