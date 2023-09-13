Ветеран «Спартака»: «Человек, завершающий карьеру — ведущий игрок РПЛ. Такого быть не может!»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Гладилин оценил уровень РПЛ.
«Уровень чемпионата России упал. Приведу пример Дзюбы. Человек год назад не подошeл слабому турецкому клубу, борющемуся за выживание.
А сейчас он основной игрок, без которого не видит игры команда, претендующая на многое в чемпионате России. Такого быть не может! Человек, завершающий карьеру, здесь – ведущий игрок», – сказал Гладилин.
- 35-летний Дзюба – лучший бомбардир в истории РПЛ.
- Контракт с «Локо» действует до лета.
- У Дзюбы 2 гола и 1 ассист в 5 матчах сезона РПЛ.
Источник: «Чемпионат»