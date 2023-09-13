Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    2 Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    3 «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    • Главная
    • Новости
    • Ветеран «Спартака»: «Человек, завершающий карьеру — ведущий игрок РПЛ. Такого быть не может!»

    Ветеран «Спартака»: «Человек, завершающий карьеру — ведущий игрок РПЛ. Такого быть не может!»

    Бывший игрок «Спартака» Валерий Гладилин оценил уровень РПЛ.

    «Уровень чемпионата России упал. Приведу пример Дзюбы. Человек год назад не подошeл слабому турецкому клубу, борющемуся за выживание.

    А сейчас он основной игрок, без которого не видит игры команда, претендующая на многое в чемпионате России. Такого быть не может! Человек, завершающий карьеру, здесь – ведущий игрок», – сказал Гладилин.

    • 35-летний Дзюба – лучший бомбардир в истории РПЛ.
    • Контракт с «Локо» действует до лета.
    • У Дзюбы 2 гола и 1 ассист в 5 матчах сезона РПЛ.

    Новости по теме
    Баринов оценил влияние Дзюбы на атмосферу в «Локомотиве» 3
    Баринов рассказал, что ответил Дзюбе и Слуцкому, которые назвали его «туповатым»
    Галактионов рассказал о разговоре с Дзюбой на тему его юмористического шоу 3
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:54
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +25136

      DOCTOR PENALTY 26 минут назад

      А многие орут, что виноват во всём Карпин.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 