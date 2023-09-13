В Госдуме предложили провести матч Россия – КНДР

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова предложила провести товарищеский матч между сборными России и КНДР.

«Думаю, возможно провести футбольный матч между сборными России и КНДР. Кто нам запрещает вообще это делать? Нам трудно подбирать соперников? Я не думаю, что у нас прям беда с соперниками, я бы не рассматривала это так.

Считаю, что нам надо просто внутри страны играть хорошо в нашем чемпионате, мастерство отрабатывать и готовить юниорские команды. Не обязательно совершенно играть на международном уровне.

Давайте говорить честно, мы разве когда-то сильно играли с каким-то там командами, кроме чемпионатов мира и отборов? Понятно, когда сборная России играла и когда ряд наших клубов проходили какие-то соревнования, Лига чемпионов и так далее.

Но ведь это было не так прям, что мы были в иностранной футбольной повестке. Мы больше внутри. Надо нашим болельщикам показывать красивую игру. И укрепляться между командами, тренироваться нормально, играть. Чтобы наши команды хорошо играли, традиционно наши команды», – сказала Журова.