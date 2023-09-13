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    В Госдуме предложили провести матч Россия – КНДР

    Депутат Госдумы РФ Светлана Журова предложила провести товарищеский матч между сборными России и КНДР.

    «Думаю, возможно провести футбольный матч между сборными России и КНДР. Кто нам запрещает вообще это делать? Нам трудно подбирать соперников? Я не думаю, что у нас прям беда с соперниками, я бы не рассматривала это так.

    Считаю, что нам надо просто внутри страны играть хорошо в нашем чемпионате, мастерство отрабатывать и готовить юниорские команды. Не обязательно совершенно играть на международном уровне.

    Давайте говорить честно, мы разве когда-то сильно играли с каким-то там командами, кроме чемпионатов мира и отборов? Понятно, когда сборная России играла и когда ряд наших клубов проходили какие-то соревнования, Лига чемпионов и так далее.

    Но ведь это было не так прям, что мы были в иностранной футбольной повестке. Мы больше внутри. Надо нашим болельщикам показывать красивую игру. И укрепляться между командами, тренироваться нормально, играть. Чтобы наши команды хорошо играли, традиционно наши команды», – сказала Журова.

    • Россия уже полтора года отстранена от еврокубков.
    • Национальная команда играет только товарищеские матчи.

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    Источник: Legalbet

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    Сегодня, 18:43
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +35195

      VVM1964 2 минуты назад

      Сколько не говори халва, слаще не становится (((

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2619

      ScarlettOgusania 15 минут назад

      так результат встречи с командой КНДР известен заранее - ничья, чтобы никого из команды не посадили на нары, но Журова этого не знает)

      1
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      Рейтинг: +406

      guron88 17 минут назад

      Это не спасёт...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +25136

      DOCTOR PENALTY 30 минут назад

      Да, "это было не так прям"... )))

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +7578

      Semenycch 31 минуту назад

      Провести матч можно, а стыдно после матча не будет с этим горе тренером?

      0
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      Рейтинг: +35195

      VVM1964 > Semenycch 5 минут назад

      С этими горе игроками можно на тренера не пенять !

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