Изидор обратился к фанатам «Локомотива»

Новичок «Зенита» Вильсон Изидор поделился ожиданиями от матча 9-го тура РПЛ с «Локомотивом».

– Ближайший домашний матч «Зенита» – 24 сентября с «Локомотивом»? Ждете его с особенными чувствами, или скажете, что это обычная для вас игра?

– Отвечу – да, это особенный для меня матч. Потому что какая-то критика от фанатов «Локомотива» до меня дошла. Хотя со своей стороны я отдавал все силы на поле, играя за эту команду, старался приносить ей пользу. Действовал как профессионал.

В «Зените» буду стараться делать то же самое, показывать свою лучшую игру, в том числе в матче с «Локомотивом». Хочу, чтобы фанаты «Локо» поняли: мое поведение не является чем-то плохим.