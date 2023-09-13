Изидор назвал условие, при котором остался бы в «Локомотиве»

Новичок «Зенита» Вильсон Изидор признался, что мог остаться в «Локомотиве» этим летом.

– Если бы не «Зенит», вы бы остались в «Локомотиве», ведь окно в Европе закрыто? Или у вас были другие варианты?

– Летом у меня были предложения от разных европейских клубов, в том числе из Франции. Переговоры не закончились ничем, и в какой-то момент я загрустил. Но затем появилось предложение от «Зенита», и я воспрял духом, потому что было приятно получить его.

Но если бы это предложение не возникло, то я бы остался в «Локомотиве» – мой контракт действует еще несколько лет.