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    • Изидор назвал условие, при котором остался бы в «Локомотиве»

    Изидор назвал условие, при котором остался бы в «Локомотиве»

    Новичок «Зенита» Вильсон Изидор признался, что мог остаться в «Локомотиве» этим летом.

    – Если бы не «Зенит», вы бы остались в «Локомотиве», ведь окно в Европе закрыто? Или у вас были другие варианты?

    – Летом у меня были предложения от разных европейских клубов, в том числе из Франции. Переговоры не закончились ничем, и в какой-то момент я загрустил. Но затем появилось предложение от «Зенита», и я воспрял духом, потому что было приятно получить его.

    Но если бы это предложение не возникло, то я бы остался в «Локомотиве» – мой контракт действует еще несколько лет.

    • 23-летний Изидор выступал за «Локо» с января 2022 года.
    • «Зенит» арендовал француза с обязательной опцией выкупа.
    • Ранее он говорил, что в России будет играть только за «Локомотив».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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