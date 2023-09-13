Карпин: «Все игроки сборной России получили премию за работу»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему все полевые футболисты национальной команды сыграли с Катаром.

«В этот раз все футболисты вышли на поле, потому что катарцы разрешили сделать 12 замен.

Да, дал почувствовать всем игру за сборную, получили все премию, так скажем, за работу, которую провели за время сборов», – сказал Карпин.