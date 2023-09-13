Карпин: «Все игроки сборной России получили премию за работу»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему все полевые футболисты национальной команды сыграли с Катаром.
«В этот раз все футболисты вышли на поле, потому что катарцы разрешили сделать 12 замен.
Да, дал почувствовать всем игру за сборную, получили все премию, так скажем, за работу, которую провели за время сборов», – сказал Карпин.
- Национальная команда провела в сентябре три игры, ни разу не победив.
- Сборная России сыграла вничью (1:1) и проиграла (1:2) олимпийской сборной Египта.
- 12 сентября Россия встречалась с Катаром (1:1).
Источник: ТАСС