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    • Карпин: «Все игроки сборной России получили премию за работу»

    Карпин: «Все игроки сборной России получили премию за работу»

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему все полевые футболисты национальной команды сыграли с Катаром.

    «В этот раз все футболисты вышли на поле, потому что катарцы разрешили сделать 12 замен.

    Да, дал почувствовать всем игру за сборную, получили все премию, так скажем, за работу, которую провели за время сборов», – сказал Карпин.

    • Национальная команда провела в сентябре три игры, ни разу не победив.
    • Сборная России сыграла вничью (1:1) и проиграла (1:2) олимпийской сборной Египта.
    • 12 сентября Россия встречалась с Катаром (1:1).

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    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 13:51
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +3951

      acor94 20 минут назад

      А должны были получить пыздюлей за отвратную игру.

      0
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      Рейтинг: +6510

      subbotaspartak 25 минут назад

      Для многих это не премия, а награда

      0
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      Рейтинг: +17945

      Garrincha58 33 минуты назад

      за ничью премию маразм да ещё за такую невзрачную игру ужас как будто они в клубах деньги не получают и не малые за сборную должны играть бесплатно это или честь для игрока или не хочешь то и не приезжай вот смех то я думал а для чего он на 91 минуте выпускал Комличенко и ещё кого то не помню так это чтобы премию получили лучше бы не говорил

      0
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      Рейтинг: +5335

      Эном айс 34 минуты назад

      Манера реагировать на заголовки,не читая текст ,отличает большинство "сдвинутых "
      на всю седую или лысую голову пользователей..

      1
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      Рейтинг: +57063

      MaxRnD > Эном айс 31 минуту назад

      Лёшич, словесная диарея у "продвинутых читателей заголовков" продолжилась даже после твоего замечания. Увы, но это клиника ))

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      Рейтинг: +3951

      acor94 > Эном айс 17 минут назад

      А что не так? Он выпустил всех на поле, чтобы каждый мог получить деньги за потраченное время на сборы. Видимо у них платят за выход на поле.

      За такие игры их должны лишать зарплат в клубе!

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      Рейтинг: +569

      lipatov32 40 минут назад

      Этим бревнам ещё и премии платят!
      Это какой-то Позор!!!!

      1
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      Рейтинг: +3135

      АЛЕКС 58 56 минут назад

      А какую премию чухонец получил вместе с Дашкой!?

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      Рейтинг: +5982

      Питерский князь 1 час назад

      А почему меня не вызвал?
      Тоже денег хочу на халяву получить.
      Может даже и забью!
      :)))

      0
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      Рейтинг: +3951

      acor94 > Питерский князь 19 минут назад

      Я тоже готов забить, но только болт, как сделали все до единого игрока сборной.

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