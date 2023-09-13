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    • «Путин – сильный лидер, он справится с этим»: Эменике – об отстранении российских клубов от еврокубков

    «Путин – сильный лидер, он справится с этим»: Эменике – об отстранении российских клубов от еврокубков

    Бывший форвард «Спартака» Эммануэль Эменике высказался об отстранении российских клубов от еврокубков.

    С февраля 2022 года российские клубы и сборные исключены из соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА.

    – РПЛ деградирует в изоляции?

    – Нет, продолжает развиваться, а футболисты – получать удовольствие от игры в России. Однажды российские клубы все-таки вернутся в еврокубки. Это может произойти и в следующем году.

    – Что для этого нужно?

    – Честно: эту проблему можно решить по щелчку пальца. Если политики сядут поговорить, то все случится в один день. Все будет хорошо, миру надо жить в мире, а прямо сейчас – найти выход из ситуации. Путин – сильный лидер, уверен, он справится с этим.

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    Источник: Sport24

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