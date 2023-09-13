Карпин объяснил, почему Пиняев не сыграл с Катаром

Главный тренер сборной России Валерий Карпин назвал причину, по которой Сергей Пиняев пропустил товарищеский матч с Катаром.

«Пиняев не принял участие в матче с Катаром, потому что играл в Египте. Я не помню, когда приняли по нему решение.

У Пиняева ушиб, по-моему, ничего страшного. В «Локомотиве» расскажут. Я не обсуждал с Сергеем то, что он сыграет с Египтом, а не с Катаром», – сказал Карпин.