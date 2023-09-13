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    • Зарема: «В «Спартаке» потеряли Абаскаля, обрушив на него груз ответственности во всех сферах»

    Зарема: «В «Спартаке» потеряли Абаскаля, обрушив на него груз ответственности во всех сферах»

    Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о возможном возвращении Валерия Карпина в московский клуб.

    «Будет ли успех у Карпина в «Спартаке» в нынешних условиях? Если Карпин опять придет в «Спартак», то новым владельцам нужно осознать, что придет в клуб не только Карпин, но и мастодонт российского футбола агент Алексей Рыскин. В «Ростове» их связка работала, так как главный – Рыскин, который не дает Карпину потерять берега.

    А кто будет в «Спартаке» сдерживать самого Рыскина? Нынешние руководители? Не смешите. Они молодого Абаскаля, абсолютно неизбалованного ни высокой зарплатой, ни имеющего никогда доступа к трансферам, потеряли, в один момент обрушив на него груз ответственности за происходящее во всех сферах в клубе.

    Кто Карпину мешал построить стратегию развития, а не заниматься хаотичными закупками, когда на одного качественного футболиста приходилось три ничтожных?» – сказала Зарема.

    • Карпин был тренером «Спартака» с перерывом с 2009 по 2014 год.
    • Также он занимал должность генерального директора клуба.

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    Источник: Metaratings.ru

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    Сегодня, 11:54
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +25126

      DOCTOR PENALTY 12 минут назад

      Ну, выдавили вы Карпина..., дальше что? Кто мешал тебе с Федуном построить стратегию развития клуба? Ты думаешь, это делают с помощью физруков типа твоего Абаскаля? Ничего не изменилось до сегодняшнего дня. Так что хватит играть спектакль.

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      Рейтинг: +1575

      Taps 22 минуты назад

      Овца тупая, всё никак не заткнётся ...

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      Рейтинг: +2613

      ScarlettOgusania 50 минут назад

      помним, как Карпуша покупал всяких эбертов, инсауральд и прочих майдан, такого мусора даже в днище не было!)

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