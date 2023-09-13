Зарема: «В «Спартаке» потеряли Абаскаля, обрушив на него груз ответственности во всех сферах»

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о возможном возвращении Валерия Карпина в московский клуб.

«Будет ли успех у Карпина в «Спартаке» в нынешних условиях? Если Карпин опять придет в «Спартак», то новым владельцам нужно осознать, что придет в клуб не только Карпин, но и мастодонт российского футбола агент Алексей Рыскин. В «Ростове» их связка работала, так как главный – Рыскин, который не дает Карпину потерять берега.

А кто будет в «Спартаке» сдерживать самого Рыскина? Нынешние руководители? Не смешите. Они молодого Абаскаля, абсолютно неизбалованного ни высокой зарплатой, ни имеющего никогда доступа к трансферам, потеряли, в один момент обрушив на него груз ответственности за происходящее во всех сферах в клубе.

Кто Карпину мешал построить стратегию развития, а не заниматься хаотичными закупками, когда на одного качественного футболиста приходилось три ничтожных?» – сказала Зарема.