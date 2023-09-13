Тимощук высказался о посещаемости концерта Shaman на «Газпром Арене»

Действительно,в Санкт-Петербурге у них самый посещаемый стадион.А сколько стадионов,у них В Санкт-Петербурге?Вот такая игра слов.
Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук ответил на вопрос журналиста о высокой посещаемости концерта Shaman на «Газпром Арене».
- Концерт Ярослава Shaman Дронова 9 сентября посмотрели около 40 тысяч зрителей.
- Домашнюю игру «Зенита» с «Уралом» 26 августа посетили 25 723 человека, с «Факелом» 13 августа – 19 558.
– Несколько дней назад на «Газпром Арене» прошел концерт Shaman, и он собрал в несколько раз больше зрителей, чем последние матчи «Зенита». Не обидно ли вам наблюдать за такой картиной?
– Ну почему? У нас для этого в том числе стадион строился, чтобы организовывать концерты, чтобы артисты выступали в комфортной обстановке, люди приходили.
Будем надеяться, что с каждым матчем мы будем набирать все больше и больше болельщиков. Хотя в Санкт-Петербурге у нас и так самый посещаемый стадион. Мы впереди в этом плане. Остальным до нас остается только тянуться.