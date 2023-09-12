Баринов ответил, примут ли Изидора обратно в «Локомотив»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов отреагировал на переход Вильсона Изидора в «Зенит».

«Я знал, что Изидор готовится к трансферу, но я думал, что все будет согласовано с клубом, а не так, как все случилось. Но это его решение, значит он хотел так уйти.

Приму ли я его обратно, если он решит вернуться? Думаю, это будет коллективное решение, а не только мое. Надо будет собрать пять-шесть игроков, чтобы понять принимать его или нет», – сказал Баринов.