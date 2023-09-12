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    Баринов ответил, примут ли Изидора обратно в «Локомотив»

    Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов отреагировал на переход Вильсона Изидора в «Зенит».

    «Я знал, что Изидор готовится к трансферу, но я думал, что все будет согласовано с клубом, а не так, как все случилось. Но это его решение, значит он хотел так уйти.

    Приму ли я его обратно, если он решит вернуться? Думаю, это будет коллективное решение, а не только мое. Надо будет собрать пять-шесть игроков, чтобы понять принимать его или нет», – сказал Баринов.

    • Изидор перешел из «Локо» в «Зенит» на правах аренды.
    • Петербуржцы обязаны будут выкупить форварда в конце сезона.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 18:31
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +5824

      neim 5 минут назад

      А что, уже назад попросился ? )))

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      Рейтинг: +19301

      paracetamol 1 час назад

      Из Зенита никто добровольно не уходит, запомни это. Разве что пинком!

      0
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      Рейтинг: +5569

      PAREVG. 1 час назад

      Примут, чтобы он завершил жизнь как Сергей Лазо...

      Паровоз перед стадионом не просто так стоит ;-)))

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