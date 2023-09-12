«Не хуже, чем в Италии»: Баринов сравнил РПЛ и Серию А

Капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов сравнил уровень интенсивности в РПЛ и Серии А.

«Все говорят, что чемпионат просел, но я так не считаю. В РПЛ сейчас нет проходной команды, которую ты обыграешь на одной ноге. Два-три года назад против некоторых клубов я понимал, что мы сейчас два-три гола засунем и спокойно выиграем. Сейчас все бьются, плотность очень высокая.

Все говорят про «Зенит», но с ними можно играть. Со всеми можно. «Краснодар» вот идeт без поражений, мы с ними на выезде сыграли же. Да, не очень хороший матч, но если бы реализовали три-четыре контратаки в первом тайме, можно было и три очка увезти.

У нас хорошая интенсивность. Со стороны так может не казаться, но, когда играешь, ощущаешь это. Недавно смотрел «Милан» – «Рома», где «Рома» играла вторым номером, а вратарь «Милана» пасы в центре поля с мячом раздавал. Там никто не бежит в прессинг сломя голову.

Так что, думаю, у нас интенсивность не хуже, чем в Италии», – сказал Баринов.