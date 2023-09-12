Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    2 Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    3 «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?

    «Не хуже, чем в Италии»: Баринов сравнил РПЛ и Серию А

    Капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов сравнил уровень интенсивности в РПЛ и Серии А.

    «Все говорят, что чемпионат просел, но я так не считаю. В РПЛ сейчас нет проходной команды, которую ты обыграешь на одной ноге. Два-три года назад против некоторых клубов я понимал, что мы сейчас два-три гола засунем и спокойно выиграем. Сейчас все бьются, плотность очень высокая.

    Все говорят про «Зенит», но с ними можно играть. Со всеми можно. «Краснодар» вот идeт без поражений, мы с ними на выезде сыграли же. Да, не очень хороший матч, но если бы реализовали три-четыре контратаки в первом тайме, можно было и три очка увезти.

    У нас хорошая интенсивность. Со стороны так может не казаться, но, когда играешь, ощущаешь это. Недавно смотрел «Милан» – «Рома», где «Рома» играла вторым номером, а вратарь «Милана» пасы в центре поля с мячом раздавал. Там никто не бежит в прессинг сломя голову.

    Так что, думаю, у нас интенсивность не хуже, чем в Италии», – сказал Баринов.

    Новости по теме
    Баринов рассказал, что ответил Дзюбе и Слуцкому, которые назвали его «туповатым»
    «Стены тряслись»: Баринов рассказал о разносе от Черчесова после 0:3 с Бельгией
    Баринов объяснил смысл товарищеских матчей сборной России 1
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:59
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 