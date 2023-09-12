«Стены тряслись»: Баринов рассказал о разносе от Черчесова после 0:3 с Бельгией

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал, как Станислав Черчесов отчитывал игроков сборной России после поражения от Бельгии со счетом 0:3 на Евро-2020.

«За семь туров этого сезона Галактионов уже пару раз разнос устраивал. У него всe на эмоциях. А чтобы прям самый жeсткий – не назову.

В карьере самый жeсткий разбор был от Саламыча после Бельгии на чемпионате Европы.

Там стены тряслись, очень жeстко было. Нас очень прилично приложили. Ну и Палыч любил разносить», – сказал Баринов.