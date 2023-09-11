Изидор сравнил безопасность в Москве и Санкт-Петербурге

Новичок «Зенита» Вильсон Изидор, перешедший из «Локомотива» на правах аренды, дал понять, что фактор безопасности имел ключевое значение при смене команды.

– Вы перешли в «Зенит» на правах аренды, но клуб имеет право вас выкупить. Это в том числе ваша идея?

– Да. В первую очередь – мне очень нравится в России. Было пару месяцев, когда было не слишком комфортно для меня и моей семьи. Поэтому мы приняли решение отправиться куда‑то подальше от Москвы.

Санкт‑Петербург более безопасный, и мы сказали себе да, почему бы и нет. Причем не стоит ограничиваться несколькими месяцами аренды.