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    Изидор сравнил безопасность в Москве и Санкт-Петербурге

    Новичок «Зенита» Вильсон Изидор, перешедший из «Локомотива» на правах аренды, дал понять, что фактор безопасности имел ключевое значение при смене команды.

    – Вы перешли в «Зенит» на правах аренды, но клуб имеет право вас выкупить. Это в том числе ваша идея?

    – Да. В первую очередь – мне очень нравится в России. Было пару месяцев, когда было не слишком комфортно для меня и моей семьи. Поэтому мы приняли решение отправиться куда‑то подальше от Москвы.

    Санкт‑Петербург более безопасный, и мы сказали себе да, почему бы и нет. Причем не стоит ограничиваться несколькими месяцами аренды.

    • 23-летний Изидор выступал за «Локо» с января 2022 года.
    • Его статистика: 42 матча, 19 голов, 7 ассистов.
    • Рыночная стоимость француза – 6 млн евро.
    • Ранее он говорил, что в России будет играть только за «Локомотив».

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 21:49
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5971

      Питерский князь 9 минут назад

      мАсква город гомосеков и сектантов. Там нельзя себя в безопасности чувствовать!
      Ужас!

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