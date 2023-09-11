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    • «Локомотив» раскрыл сумму обязательного выкупа Изидора, которую заплатит «Зенит»

    «Локомотив» раскрыл сумму обязательного выкупа Изидора, которую заплатит «Зенит»

    Глава совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных раскрыл условия перехода нападающего Вильсона Изидора в «Зенит».

    – «Локомотив» объявил, что Изидор отправлен в аренду в «Зенит» с обязательным выкупом, питерский клуб заявил, что это только опция. Вы можете точно сказать, где правда?

    – Последние нюансы контракта не видел, потому что находился в дороге во Владивосток. Работа по трансферу шла практически до самого подписания. Могу вас уверить в том, что предложение «Зенита» абсолютно точно лучше того, что мы получали из‑за границы.

    Мы полностью закроем все расходы, которые клуб понес в связи с приобретением Изидора, и все, что было выплачено футболисту в период нахождения в «Локомотиве». Для «Локомотива» этот контракт выгоден.

    – В прессе называется конкретная сумма – 1,35 млн евро за аренду и около 3 млн за выкуп, это соответствует действительности?

    – Сумма обязательного выкупа составляет 4 миллиона евро плюс бонусы. В общей сложности получается в районе 6 млн евро. Не сразу, но в течение полутора лет, и это нас устраивает.

    • 23-летний Изидор выступал за «Локо» с января 2022 года.
    • Его статистика: 42 матча, 19 голов, 7 ассистов.
    • Рыночная стоимость француза – 6 млн евро.
    • Ранее он говорил, что в России будет играть только за «Локомотив».

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 19:27
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4693

      Snek 44 минуты назад

      Купили его за 3 млн, ещё 3,5 млн отдали за аренду, что ты несёшь дурачок?

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