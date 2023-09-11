«Локомотив» раскрыл сумму обязательного выкупа Изидора, которую заплатит «Зенит»

Глава совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных раскрыл условия перехода нападающего Вильсона Изидора в «Зенит».

– «Локомотив» объявил, что Изидор отправлен в аренду в «Зенит» с обязательным выкупом, питерский клуб заявил, что это только опция. Вы можете точно сказать, где правда?

– Последние нюансы контракта не видел, потому что находился в дороге во Владивосток. Работа по трансферу шла практически до самого подписания. Могу вас уверить в том, что предложение «Зенита» абсолютно точно лучше того, что мы получали из‑за границы.

Мы полностью закроем все расходы, которые клуб понес в связи с приобретением Изидора, и все, что было выплачено футболисту в период нахождения в «Локомотиве». Для «Локомотива» этот контракт выгоден.

– В прессе называется конкретная сумма – 1,35 млн евро за аренду и около 3 млн за выкуп, это соответствует действительности?

– Сумма обязательного выкупа составляет 4 миллиона евро плюс бонусы. В общей сложности получается в районе 6 млн евро. Не сразу, но в течение полутора лет, и это нас устраивает.