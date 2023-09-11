Баринов признался, что не знает имен всех игроков сборной России

Всех игроков сборной России НЕ ЗНАЕТ даже "ТРЕНЕР" сборной России Валера Карпин. Ну РЖУ НИ МОГУ!!!...)))
Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов прокомментировал решение тренера сборной России Валерия Карпина вызвать 49 футболистов на сентябрьский сбор.
«Первые тренировки были простые, втягивающие, а вот за три дня до игры уже интенсивные. После первого матча с Египтом мы отрабатывали не скажу что, но там у нас получилась полноценная тренировка. Как Валерий Георгиевич и говорил тогда.
То, что вызвали 49 человек, это решение тренера. Мы тренируемся в количестве 22 человек, всe привычно. Наши молодые футболисты сейчас будут играть, пожелаем им удачи.
Знаю ли всех? Имена могу не вспомнить, но визуально знаю», – сказал Баринов.
- 11 сентября Россия сыграет ответный матч с Египтом.
- «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча в Суэце.
- В четверг команды сыграли вничью 1:1.