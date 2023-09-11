Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    2 Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    3 «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    • Главная
    • Новости
    • Изидор сравнил Санкт-Петербург с тремя европейскими столицами

    Изидор сравнил Санкт-Петербург с тремя европейскими столицами

    Новичок «Зенита» Вильсон Изидор высказался о Санкт-Петербурге.

    – Изи, добро пожаловать в Петербург! Расскажите нам о ваших первых днях здесь.

    – Я прибыл три дня назад и сразу обратил внимание на красоту вашего города. Он во многом похож на европейские города – немного на Амстердам, немного на Париж, немного – на Рим. Потрясающе!

    Я ходил с широко раскрытыми глазами и любовался – настолько мне здесь понравилось. Этим я занимался больше всего. А еще мне очень повезло с погодой!

    • 23-летний Изидор выступал за «Локо» с января 2022 года.
    • Его статистика: 42 матча, 19 голов, 7 ассистов.
    • Рыночная стоимость француза – 6 млн евро.
    • Ранее он говорил, что в России будет играть только за «Локомотив».

    Новости по теме
    Изидор объяснил, почему перешел из «Локомотива» в «Зенит» 2
    Изидор рассказал, кто передал ему десятый номер в «Зените» 3
    Агент Изидора сообщил, обязан ли «Зенит» выкупить Изидора у «Локомотива»
    Источник: сайт «Зенита»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:54
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +938

      sined1951 1 час назад

      Надо не по городу шляться, а больше тренироваться. Иначе как в Локо будешь скамейку полировать.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 