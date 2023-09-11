Изидор сравнил Санкт-Петербург с тремя европейскими столицами

Новичок «Зенита» Вильсон Изидор высказался о Санкт-Петербурге.

– Изи, добро пожаловать в Петербург! Расскажите нам о ваших первых днях здесь.

– Я прибыл три дня назад и сразу обратил внимание на красоту вашего города. Он во многом похож на европейские города – немного на Амстердам, немного на Париж, немного – на Рим. Потрясающе!

Я ходил с широко раскрытыми глазами и любовался – настолько мне здесь понравилось. Этим я занимался больше всего. А еще мне очень повезло с погодой!

23-летний Изидор выступал за «Локо» с января 2022 года.

Его статистика: 42 матча, 19 голов, 7 ассистов.

Рыночная стоимость француза – 6 млн евро.

Ранее он говорил, что в России будет играть только за «Локомотив».

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