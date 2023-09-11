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    Изидор рассказал, кто передал ему десятый номер в «Зените»

    Новичок «Зенита» Вильсон Изидор объяснил, почему взял десятый номер в клубе из Санкт-Петербурга.

    – Почему вы выбрали номер 10?

    – Я выбрал номер 10, потому что я играл под ним в «Локомотиве», и мне он действительно нравится.

    А еще раньше под десяткой играл мой друг Малком, он сказал мне, что считает меня достойным преемником этого номера. И я согласился!

    • 23-летний Изидор выступал за «Локо» с января 2022 года.
    • Его статистика: 42 матча, 19 голов, 7 ассистов.
    • Рыночная стоимость француза – 6 млн евро.
    • Ранее он говорил, что в России будет играть только за «Локомотив».

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    Источник: сайт «Зенита»

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    Сегодня, 14:24
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +5328

      Эном айс 6 минут назад

      Где-то поморщился Андрей Сергеевич..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5962

      Питерский князь 38 минут назад

      Вон Феликс в Барсе не взял 10 номер, а этот на аренде взял.
      Он не знает, что выше головы нельзя прыгнуть? Неприятный моментик, есть вопросы к Медведеву.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5962

      Питерский князь 45 минут назад

      Медведев что-то принял, дав 10 номер Изидору.
      Там были мастера, а здесь козлиный полуфабрикат.
      СУПЕРТРАНСФЕР.
      Даже на супераренду не тянет!

      1
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