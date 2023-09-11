Изидор рассказал, кто передал ему десятый номер в «Зените»

Новичок «Зенита» Вильсон Изидор объяснил, почему взял десятый номер в клубе из Санкт-Петербурга.

– Почему вы выбрали номер 10?

– Я выбрал номер 10, потому что я играл под ним в «Локомотиве», и мне он действительно нравится.

А еще раньше под десяткой играл мой друг Малком, он сказал мне, что считает меня достойным преемником этого номера. И я согласился!