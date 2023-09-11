Изидор рассказал, кто передал ему десятый номер в «Зените»

Новичок «Зенита» Вильсон Изидор объяснил, почему взял десятый номер в клубе из Санкт-Петербурга.
– Почему вы выбрали номер 10?
– Я выбрал номер 10, потому что я играл под ним в «Локомотиве», и мне он действительно нравится.
А еще раньше под десяткой играл мой друг Малком, он сказал мне, что считает меня достойным преемником этого номера. И я согласился!
- 23-летний Изидор выступал за «Локо» с января 2022 года.
- Его статистика: 42 матча, 19 голов, 7 ассистов.
- Рыночная стоимость француза – 6 млн евро.
- Ранее он говорил, что в России будет играть только за «Локомотив».
Источник: сайт «Зенита»