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    • Агент Изидора сообщил, обязан ли «Зенит» выкупить Изидора у «Локомотива»

    Агент Изидора сообщил, обязан ли «Зенит» выкупить Изидора у «Локомотива»

    Гарольд Ичбиа, агент нападающего Вильсона Изидора, подтвердил, что француз перешел из «Локомотива» в «Зенит» на правах аренды с обязательным выкупом.

    «У «Зенита» действительно обязательное право выкупа. Я не знаю, почему так. Условия обсуждались сугубо между двумя клубами.

    Вильсон очень счастлив, что трансфер состоялся. Это главное. Конечно, нельзя говорить, что Санкт-Петербург безопаснее Москвы. Все так же. Но другого варианта не было», – сказал Ичбиа.

    • 23-летний Изидор выступал за «Локо» с января 2022 года.
    • Его статистика: 42 матча, 19 голов, 7 ассистов.
    • Рыночная стоимость француза – 6 млн евро.
    • Ранее он говорил, что в России будет играть только за «Локомотив».

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    Источник: Sport24

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