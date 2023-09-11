Агент Изидора сообщил, обязан ли «Зенит» выкупить Изидора у «Локомотива»

Гарольд Ичбиа, агент нападающего Вильсона Изидора, подтвердил, что француз перешел из «Локомотива» в «Зенит» на правах аренды с обязательным выкупом.
«У «Зенита» действительно обязательное право выкупа. Я не знаю, почему так. Условия обсуждались сугубо между двумя клубами.
Вильсон очень счастлив, что трансфер состоялся. Это главное. Конечно, нельзя говорить, что Санкт-Петербург безопаснее Москвы. Все так же. Но другого варианта не было», – сказал Ичбиа.
- 23-летний Изидор выступал за «Локо» с января 2022 года.
- Его статистика: 42 матча, 19 голов, 7 ассистов.
- Рыночная стоимость француза – 6 млн евро.
- Ранее он говорил, что в России будет играть только за «Локомотив».
Источник: Sport24