«Динамо» сделало предложение по защитнику «Бенфики»

«Динамо» хочет усилиться центральным защитником «Бенфики» Жоао Виктором.

Московский клуб сделал официальное предложение об аренде 25-летнего футболиста с правом выкупа.

Шансы динамовцев заполучить бразильца оцениваются как невысокие, поскольку португальцы не выражают заинтересованности в сделке.