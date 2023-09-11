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    «Динамо» сделало предложение по защитнику «Бенфики»

    «Динамо» хочет усилиться центральным защитником «Бенфики» Жоао Виктором.

    Московский клуб сделал официальное предложение об аренде 25-летнего футболиста с правом выкупа.

    Шансы динамовцев заполучить бразильца оцениваются как невысокие, поскольку португальцы не выражают заинтересованности в сделке.

    • В новом сезоне Виктор провел на поле 25 минут.
    • С января 2023-го он был в аренде в «Нанте».
    • Рыночная стоимость игрока – 7 миллионов евро.
    • Сообщалось об интересе к нему со стороны ЦСКА и «Локомотива».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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