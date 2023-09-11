«Динамо» сделало предложение по защитнику «Бенфики»

«Динамо» хочет усилиться центральным защитником «Бенфики» Жоао Виктором.
Московский клуб сделал официальное предложение об аренде 25-летнего футболиста с правом выкупа.
Шансы динамовцев заполучить бразильца оцениваются как невысокие, поскольку португальцы не выражают заинтересованности в сделке.
- В новом сезоне Виктор провел на поле 25 минут.
- С января 2023-го он был в аренде в «Нанте».
- Рыночная стоимость игрока – 7 миллионов евро.
- Сообщалось об интересе к нему со стороны ЦСКА и «Локомотива».
Источник: «Спорт-Экспресс»