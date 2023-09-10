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    Ветеран ЦСКА: «В СССР Дзюба даже близко к основе не был бы»

    Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев высказался об уровне нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы.

    – Артeм Дзюба вроде бы иногда бывает полезен...

    – Ой-ой-ой. Боже мой. В лучшие-то времена на него играли как на «столба». Навесят туда мяч и он может головой скинуть. Головой он неплохо играет, чувствует позицию. Вы просто не видели хороший советский футбол, поэтому мы рассуждаем про Дзюбу. У нас он в основном составе даже близко не играл бы.

    • Дзюба – лучший бомбардир в истории РПЛ.
    • Летом Артем продлил контракт до 2024 года.
    • Дзюба – воспитанник «Спартака».

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    Источник: Metaratings

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    Комментарии9
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      Рейтинг: +17943

      Garrincha58 2 часа назад

      я видел советский футбол, но не особо там виден был сам Пономарёв зато сейчас его мемы читать смешно и грустно вроде уже старый и опытный человек, а несёт такую фигню

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      Рейтинг: +7285

      sochi-2013 > Garrincha58 1 час назад

      Дата рождения 22 апреля 1987 (36 лет)!
      Мы разных Пономаревых имеем в виду?

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      Рейтинг: +7285

      sochi-2013 3 часа назад

      Ты когда успел посмотреть хороший советский футбол ? Сидя у папы в яйцах ?

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      Рейтинг: +170

      witalik > sochi-2013 1 час назад

      В советский футбол иногда, но играли, особенно для своих родных и близких, я про провинциалов, там и харю могли за ******** игру в подворотне начистить, а могли и на руках до дома донести...Следи за языком, ублюдок!!!

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      Рейтинг: +40400

      Project Бабангида 3 часа назад

      в СССР Дзюба бы был ......членом ...партии

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      Рейтинг: +7568

      Semenycch 3 часа назад

      Промолчал бы, за умного сошел бы!

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      Рейтинг: +16201

      Алексей З 4 часа назад

      Ну это и по результатам видно. Уровень мастерства в Союзгые времена и сейчас , как небо и земля.
      Дзюба лучший бомбардир российского периода, это надо признать, а всё остальное старческие воспоминания.

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      Рейтинг: +170

      witalik > Алексей З 2 часа назад

      Лично для меня форвард на все времена Олег Владимирович Блохин. Один гол Баварии в Киеве на Суперкубок чего стоит...Больше таких не было... Федя Черенков - технарь от Бога, но не бегунок, и, увы, не боец...А Дзюба - неплохой дурашливый мужик, но 7 голов в Сан-Марино...Смешно...

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      Рейтинг: +12354

      ВетеR 4 часа назад

      грамотно дед разложил по полочкам

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