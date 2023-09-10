Ветеран ЦСКА: «В СССР Дзюба даже близко к основе не был бы»

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев высказался об уровне нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы.

– Артeм Дзюба вроде бы иногда бывает полезен...

– Ой-ой-ой. Боже мой. В лучшие-то времена на него играли как на «столба». Навесят туда мяч и он может головой скинуть. Головой он неплохо играет, чувствует позицию. Вы просто не видели хороший советский футбол, поэтому мы рассуждаем про Дзюбу. У нас он в основном составе даже близко не играл бы.

Дзюба – лучший бомбардир в истории РПЛ.

Летом Артем продлил контракт до 2024 года.

Дзюба – воспитанник «Спартака».

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