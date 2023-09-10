Ветеран ЦСКА: «В СССР Дзюба даже близко к основе не был бы»

я видел советский футбол, но не особо там виден был сам Пономарёв зато сейчас его мемы читать смешно и грустно вроде уже старый и опытный человек, а несёт такую фигню
Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев высказался об уровне нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы.
– Артeм Дзюба вроде бы иногда бывает полезен...
– Ой-ой-ой. Боже мой. В лучшие-то времена на него играли как на «столба». Навесят туда мяч и он может головой скинуть. Головой он неплохо играет, чувствует позицию. Вы просто не видели хороший советский футбол, поэтому мы рассуждаем про Дзюбу. У нас он в основном составе даже близко не играл бы.
- Дзюба – лучший бомбардир в истории РПЛ.
- Летом Артем продлил контракт до 2024 года.
- Дзюба – воспитанник «Спартака».