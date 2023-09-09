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    • «Смородская специально выключила телефон»: Н'Дойе – о срыве трансфера в «Лестер»

    «Смородская специально выключила телефон»: Н'Дойе – о срыве трансфера в «Лестер»

    Бывший форвард «Локомотива» Даме Н'Дойе подтвердил, что должен был перейти из московского клуба в «Лестер».

    – Вы же могли перейти в «Лестер»?

    – Да. В последний день трансферного окна я прошел медицинское обследование, обо всем договорились, оставалась подпись президента клуба о трансфере. Но Ольга Смородская выключила телефон, не выходила на связь, мы не могли найти ее, она это сделала специально, чтобы я не перешел в эту английскую команду. «Лестер», кстати, в том сезоне выиграл АПЛ. Я мог стать чемпионом Англии, быть частью этой команды!

    • Н'Дойе был в «Локо» в 2012-2014 годах.
    • Он провел в РПЛ 66 матчей, забил 27 голов.
    • Сенегалец без клуба с 2020 года.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    09.09.2023 20:42
    Комментарии8
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      Рейтинг: +7256

      Красногорск_Фан 8 часов назад

      Спасибо тетя Оля. этим оленем волшебное чемпионство Лестрера было бы под вопросом.

      0
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      Рейтинг: +6290

      AtticusFinch > Красногорск_Фан 8 часов назад

      ахахахаахах))) я тоже про это подумал))ещё бы выдавил Варди из состава и все))

      1
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      Рейтинг: +66

      ramblernasheveverything > AtticusFinch 8 часов назад

      Тебе смешно ?

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      Рейтинг: +6290

      AtticusFinch > ramblernasheveverything 8 часов назад

      ну в тот год Раньери поставил никому неизвестного Варди в состав Лестера...Даме Н'Дойе мог вполне его выдавить из состава и неизвестно чем это могло бы закончится...так понятней?

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      Рейтинг: +7256

      Красногорск_Фан > AtticusFinch 8 часов назад

      Хорошие были игры Лестера. Смотрел с удовольствием.

      2
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      Рейтинг: +66

      ramblernasheveverything > Красногорск_Фан 8 часов назад

      Спасибо тете Оле не хочешь сказать ?

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      Рейтинг: +6290

      AtticusFinch > ramblernasheveverything 7 часов назад

      Пихалыч))че как дела хоть расскажи)) че куда твои фейки и высеры подевались)))давно не ржал над ними))

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      Рейтинг: +6290

      AtticusFinch > ramblernasheveverything 7 часов назад

      Ты сам то почему мне не отвечаешь?)))про пыль на ногах хоть напиши - или что нить в этом роде)))твои фейки с годами все преснее и преснее - может у тебя хоть глаза открылись с годами немножко?)))

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