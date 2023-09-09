«Смородская специально выключила телефон»: Н'Дойе – о срыве трансфера в «Лестер»

Бывший форвард «Локомотива» Даме Н'Дойе подтвердил, что должен был перейти из московского клуба в «Лестер».

– Вы же могли перейти в «Лестер»?

– Да. В последний день трансферного окна я прошел медицинское обследование, обо всем договорились, оставалась подпись президента клуба о трансфере. Но Ольга Смородская выключила телефон, не выходила на связь, мы не могли найти ее, она это сделала специально, чтобы я не перешел в эту английскую команду. «Лестер», кстати, в том сезоне выиграл АПЛ. Я мог стать чемпионом Англии, быть частью этой команды!