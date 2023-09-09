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    • Н'Дойе ответил, смогла бы Смородская стать президентом России

    Н'Дойе ответил, смогла бы Смородская стать президентом России

    Бывший нападающий «Локомотива» Даме Н'Дойе охарактеризовал экс-президента клуба Ольгу Смородскую.

    – Смородская – хороший президент?

    – Да, была вовлечена в процесс.

    – Женщина-президент – у вас такое еще было?

    – Нет, но женщина может руководить футбольным клубом, это нормально. Она для нас, футболистов, была как мать и сестра. Она развивала клуб, подбадривала игроков. Она умный человек.

    – Она могла бы стать хорошим политиком?

    – Она умная женщина, думаю, стала бы сильным политиком.

    – А президентом России смогла бы стать?

    – Я не очень хорошо разбираюсь в вашей внутренней политике, но Смородская может все, думаю. Даже могла бы стать хорошим президентом вашей страны, возможно.

    • Смородская возглавляла «Локо» в 2010-2016 годах.
    • Она привела клуб к Кубку России.
    • Сейчас Смородская занимается консалтингом.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    09.09.2023 21:59
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