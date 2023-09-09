Н'Дойе ответил, смогла бы Смородская стать президентом России

Бывший нападающий «Локомотива» Даме Н'Дойе охарактеризовал экс-президента клуба Ольгу Смородскую.

– Смородская – хороший президент?

– Да, была вовлечена в процесс.

– Женщина-президент – у вас такое еще было?

– Нет, но женщина может руководить футбольным клубом, это нормально. Она для нас, футболистов, была как мать и сестра. Она развивала клуб, подбадривала игроков. Она умный человек.

– Она могла бы стать хорошим политиком?

– Она умная женщина, думаю, стала бы сильным политиком.

– А президентом России смогла бы стать?

– Я не очень хорошо разбираюсь в вашей внутренней политике, но Смородская может все, думаю. Даже могла бы стать хорошим президентом вашей страны, возможно.