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    Н'Дойе: «Клуб из России выиграет ЛЧ в ближайшие десять лет»

    Бывший нападающий «Локомотива» Даме Н'Дойе предрек клубу из России победу в Лиге чемпионов.

    «Может ли российский клуб когда-нибудь выиграть Лигу чемпионов? В футболе возможно всe! «Марсель» становился чемпионом Франции, а самый богатый клуб «ПСЖ» старается уже долгие годы наконец-то завоевать Лигу чемпионов, но у них не получается. Возможно, моe интервью даст какой-то толчок и российский клуб завоюет этот трофей.

    Не буду называть, что это будет за команда, но запомните мои слова – в течение ближайших десяти лет клуб РПЛ выиграет Лигу чемпионов. Я верю, что это возможно. Вы потом будете перечитывать это интервью и говорить: «А он был прав!». Помните, как сборная России выступила на чемпионате мира? Футбол у вас на высоком уровне», – сказал сенегалец.

    • Н'Дойе был в «Локо» в 2012-2014 годах.
    • Он провел в РПЛ 66 матчей, забил 27 голов.
    • Сенегалец без клуба с 2020 года.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 19:38
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5924

      Питерский князь 33 минуты назад

      Это из той рубрики: "Русские выйграют ЧМ по футболу тогда, когда сборная Бразилии выйграет ЧМ по хоккею".
      :)))

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