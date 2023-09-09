Н'Дойе: «Клуб из России выиграет ЛЧ в ближайшие десять лет»

Это из той рубрики: "Русские выйграют ЧМ по футболу тогда, когда сборная Бразилии выйграет ЧМ по хоккею".
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Бывший нападающий «Локомотива» Даме Н'Дойе предрек клубу из России победу в Лиге чемпионов.
«Может ли российский клуб когда-нибудь выиграть Лигу чемпионов? В футболе возможно всe! «Марсель» становился чемпионом Франции, а самый богатый клуб «ПСЖ» старается уже долгие годы наконец-то завоевать Лигу чемпионов, но у них не получается. Возможно, моe интервью даст какой-то толчок и российский клуб завоюет этот трофей.
Не буду называть, что это будет за команда, но запомните мои слова – в течение ближайших десяти лет клуб РПЛ выиграет Лигу чемпионов. Я верю, что это возможно. Вы потом будете перечитывать это интервью и говорить: «А он был прав!». Помните, как сборная России выступила на чемпионате мира? Футбол у вас на высоком уровне», – сказал сенегалец.
- Н'Дойе был в «Локо» в 2012-2014 годах.
- Он провел в РПЛ 66 матчей, забил 27 голов.
- Сенегалец без клуба с 2020 года.