Н'Дойе: «Клуб из России выиграет ЛЧ в ближайшие десять лет»

Бывший нападающий «Локомотива» Даме Н'Дойе предрек клубу из России победу в Лиге чемпионов.

«Может ли российский клуб когда-нибудь выиграть Лигу чемпионов? В футболе возможно всe! «Марсель» становился чемпионом Франции, а самый богатый клуб «ПСЖ» старается уже долгие годы наконец-то завоевать Лигу чемпионов, но у них не получается. Возможно, моe интервью даст какой-то толчок и российский клуб завоюет этот трофей.

Не буду называть, что это будет за команда, но запомните мои слова – в течение ближайших десяти лет клуб РПЛ выиграет Лигу чемпионов. Я верю, что это возможно. Вы потом будете перечитывать это интервью и говорить: «А он был прав!». Помните, как сборная России выступила на чемпионате мира? Футбол у вас на высоком уровне», – сказал сенегалец.