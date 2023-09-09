Зарема – о «Зените»: «Сорока-воровка, тащит всe, что блестит»

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала трансфер из «Локомотива» в «Зенит» нападающего Вильсона Изидора.
«Непростое время характеризуется отсутствием каких-либо принципов и чистоты переходов. Это новая модель поведения характерна, увы, не только «Зениту», но они больше всех преуспели.
Скоро у них вся скамейка будет из переметнувшихся игроков. Эдакая сорока-воровка, тащит всe, что блестит, сама не зная зачем. Если не подойдет, то отправят в «Сочи», – сказала Зарема.
- 23-летний Изидор выступал за «Локо» с января 2022 года.
- Его статистика: 42 матча, 19 голов, 7 ассистов.
- Рыночная стоимость француза – 6 миллионов евро.
Источник: Metaratings