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  • Зарема – о «Зените»: «Сорока-воровка, тащит всe, что блестит»

Зарема – о «Зените»: «Сорока-воровка, тащит всe, что блестит»

9 сентября 2023, 19:29
18

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала трансфер из «Локомотива» в «Зенит» нападающего Вильсона Изидора.

«Непростое время характеризуется отсутствием каких-либо принципов и чистоты переходов. Это новая модель поведения характерна, увы, не только «Зениту», но они больше всех преуспели.

Скоро у них вся скамейка будет из переметнувшихся игроков. Эдакая сорока-воровка, тащит всe, что блестит, сама не зная зачем. Если не подойдет, то отправят в «Сочи», – сказала Зарема.

  • 23-летний Изидор выступал за «Локо» с января 2022 года.
  • Его статистика: 42 матча, 19 голов, 7 ассистов.
  • Рыночная стоимость француза – 6 миллионов евро.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Изидор Вильсон Салихова Зарема
Комментарии (18)
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portero
1694278807
Каждый видит свои недостатки в других!!!! Тема понятна и близка...
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neveldomha
1694279613
Это мать твою капитализм. Не будь его, ты бы сейчас полы драила на Повелецком вокзале.
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neim
1694280640
А Зенит все, что шевелится. Давно об этом говорил.
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Plyash
1694281354
"Женщину не обманешь,она сердцем видит"- как говаривал Горбун из к.ф. "Место встречи изменить нельзя." Хи-хи...
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Аvеngеr
1694281616
ПМС
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Эном айс
1694282078
Тащим.Что блестит. В основном золото. Пять раз подряд. А прерогатива зарабатывать языком (так или этак) это уже непреходящее..для багровой предводительницы.
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somn
1694283228
Она хорошо умеет работать языком...
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derrik2000
1694284624
Это у эскортницы элементарная зависть из всех щелей прёт. А Спартак??? Что - Спартак. Ржавый всему голова... (((
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шахта Заполярная
1694285110
Зарема всегда пишет верно. От ее комментов обычно на Неве места нет , там немытые пуканы тушат.
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АлексМак
1694287857
Дурында
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