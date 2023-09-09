Зарема – о «Зените»: «Сорока-воровка, тащит всe, что блестит»

Все верно говорит женщина!
Главное ни себе ни людям!
Помойка.
Брал ни брал,а надо было брать!!
Сочи Оренбург где то там будет зулус.
Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала трансфер из «Локомотива» в «Зенит» нападающего Вильсона Изидора.
«Непростое время характеризуется отсутствием каких-либо принципов и чистоты переходов. Это новая модель поведения характерна, увы, не только «Зениту», но они больше всех преуспели.
Скоро у них вся скамейка будет из переметнувшихся игроков. Эдакая сорока-воровка, тащит всe, что блестит, сама не зная зачем. Если не подойдет, то отправят в «Сочи», – сказала Зарема.
- 23-летний Изидор выступал за «Локо» с января 2022 года.
- Его статистика: 42 матча, 19 голов, 7 ассистов.
- Рыночная стоимость француза – 6 миллионов евро.