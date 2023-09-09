Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    2 Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    3 «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    • Главная
    • Новости
    • Зарема – о «Зените»: «Сорока-воровка, тащит всe, что блестит»

    Зарема – о «Зените»: «Сорока-воровка, тащит всe, что блестит»

    Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала трансфер из «Локомотива» в «Зенит» нападающего Вильсона Изидора.

    «Непростое время характеризуется отсутствием каких-либо принципов и чистоты переходов. Это новая модель поведения характерна, увы, не только «Зениту», но они больше всех преуспели.

    Скоро у них вся скамейка будет из переметнувшихся игроков. Эдакая сорока-воровка, тащит всe, что блестит, сама не зная зачем. Если не подойдет, то отправят в «Сочи», – сказала Зарема.

    • 23-летний Изидор выступал за «Локо» с января 2022 года.
    • Его статистика: 42 матча, 19 голов, 7 ассистов.
    • Рыночная стоимость француза – 6 миллионов евро.

    Новости по теме
    Малком отреагировал на трансфер Изидора в «Зенит»
    Изидор обратился к болельщикам «Локомотива» 7
    Смородская прокомментировала переход Изидора из «Локо» в «Зенит» 3
    Источник: Metaratings

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:29
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2957

      Болотоход 3 минуты назад

      Все верно говорит женщина!
      Главное ни себе ни людям!
      Помойка.
      Брал ни брал,а надо было брать!!
      Сочи Оренбург где то там будет зулус.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5377

      neveldomha 12 минут назад

      Это мать твою капитализм. Не будь его, ты бы сейчас полы драила на Повелецком вокзале.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4130

      ПалкоВводецъ (returned) 14 минут назад

      В Зенит все стремятся попасть. Зенит это трамплин в Европу или за боблищем к арабам, Зенит это потолок российского чемпионата. Круче ничего нет. Это тебе эскортница не свинарня, откуда все бегут. Гыгыгы

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2957

      Болотоход > ПалкоВводецъ (returned) 3 минуты назад

      Степан ну принимай больше не чего ок?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +68958

      portero 26 минут назад

      Каждый видит свои недостатки в других!!!!
      Тема понятна и близка...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5924

      Питерский князь 43 минуты назад

      Ну срамтак тогда мусорщики, барахольщики, старьевщики, как хотите.
      Набере треш со всех клубов и всё, вы чемпионы помойки!
      :)))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4130

      ПалкоВводецъ (returned) > Питерский князь 13 минут назад

      Срамтак сборище неликвида во главе с физруком. гыгыгы

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 