«Это было невозможно»: экс-спартаковец Эменике – о трансфере в ЦСКА

Бывший нападающий «Спартака» Эммануэль Эменике не рассматривал возможность перехода в ЦСКА.

«После ухода из «Спартака» у меня не было предложений из России. Я слышал, что после «Олимпиакоса» мною интересовался ЦСКА, но я не знаю, насколько там всерьeз было.

В любом случае я играл за «Спартак», я не стал бы выступать за ЦСКА – был ли там реальный интерес, я не знаю, и это не имеет значения. Это было невозможно», – сказал Эменике.