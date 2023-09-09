«Это было невозможно»: экс-спартаковец Эменике – о трансфере в ЦСКА

Бывший нападающий «Спартака» Эммануэль Эменике не рассматривал возможность перехода в ЦСКА.
«После ухода из «Спартака» у меня не было предложений из России. Я слышал, что после «Олимпиакоса» мною интересовался ЦСКА, но я не знаю, насколько там всерьeз было.
В любом случае я играл за «Спартак», я не стал бы выступать за ЦСКА – был ли там реальный интерес, я не знаю, и это не имеет значения. Это было невозможно», – сказал Эменике.
- Нигериец выступал за «Спартак» с 2011 по 2013 год.
- Форвард забил 24 гола и сделал 8 ассистов в 51 матче.
- Эменике сегодня поучаствует в игре, посвященной памяти Ильи Цымбаларя.
Источник: «Чемпионат»