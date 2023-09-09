Карпин упомянул Месси, комментируя качества игроков сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поспорил с журналистами о важности для футболистов уметь играть обеими ногами.
– По уровню мастерства этой команды, которая играла в Египте, что для вас, как для тренера, является главным показателем?
– Мы сейчас будем говорить об этом три часа. Двуногость, может быть, но если головы нет, то можно быть хоть трехногим. А толку?
– Сколько в этой команде, которую вы тренировали в Египте, двуногих, кто владеет левой и правой?
– Ни одного. И в первой команде таких нет.
– О чем это говорит?
– Ни о чем не говорит. О том, что просто такие футболисты, и все. Месси только левой владеет. И что? Или Месси двуногий? И что, плохой? Это не самое главное.
Двуногость – не самое главное. Необязательно владеть двумя ногами, чтобы быть лучшим в мире.
- В четверг россияне сыграли вничью с олимпийской сборной Египта – 1:1.
- 11 сентября команды встретятся еще раз.
- 12 сентября сборная России проведет матч с Катаром.
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