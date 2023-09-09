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    • Карпин упомянул Месси, комментируя качества игроков сборной России

    Карпин упомянул Месси, комментируя качества игроков сборной России

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин поспорил с журналистами о важности для футболистов уметь играть обеими ногами.

    – По уровню мастерства этой команды, которая играла в Египте, что для вас, как для тренера, является главным показателем?

    – Мы сейчас будем говорить об этом три часа. Двуногость, может быть, но если головы нет, то можно быть хоть трехногим. А толку?

    – Сколько в этой команде, которую вы тренировали в Египте, двуногих, кто владеет левой и правой?

    – Ни одного. И в первой команде таких нет.

    – О чем это говорит?

    – Ни о чем не говорит. О том, что просто такие футболисты, и все. Месси только левой владеет. И что? Или Месси двуногий? И что, плохой? Это не самое главное.

    Двуногость – не самое главное. Необязательно владеть двумя ногами, чтобы быть лучшим в мире.

    • В четверг россияне сыграли вничью с олимпийской сборной Египта – 1:1.
    • 11 сентября команды встретятся еще раз.
    • 12 сентября сборная России проведет матч с Катаром.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 12:48
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +19773

      ilichkadr 7 часов назад

      Ну, про Месси Валера точно херню сморозил. В целом интервью в стиле Карпина, планета плюк отдыхает.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +19634

      NewLife 7 часов назад

      "......но если головы нет, то можно быть хоть трехногим. А толку?"
      Неудачник признался,что набрал в сборную безголовых))(

      1
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