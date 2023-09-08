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    • Отбор Евро-2024. Португалия, Хорватия победили; ассист Тикнизяна помог Армении сыграть вничью с Турцией (1:1)

    Отбор Евро-2024. Португалия, Хорватия победили; ассист Тикнизяна помог Армении сыграть вничью с Турцией (1:1)

    Сборная Португалии в пятом туре отбора Евро-2024 победила на выезде Словакию. Гол у Бруну Фернандеша.

    Армения сыграла вничью в Турции. Голевой пас у защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна.

    Бронзовый призер последних двух чемпионатов мира Хорватия разгромила Латвию.

    Отбор Евро-2024. Группа J. 5 тур

    Словакия – Португалия – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Фернандеш, 43.

    Отбор Евро-2024. Группа D. 5 тур

    Хорватия – Латвия – 5:0 (3:0)

    Голы: 1:0 – Петкович, 3; 2:0 – Иванушец, 13; 3:0 – Петкович, 44; 4:0 – Крамарич, 68; 5:0 – Пашалич, 78.

    Турция – Армения – 1:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Дашян, 49; 1:1 – Йылдырым, 88.

    Календарь отбора Евро-2024

    Турнирные таблицы отбора Евро-2024

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    Источник: «Бомбардир»

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    08.09.2023 23:45
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