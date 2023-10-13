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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Португалия - Словакия
Португалия - Словакия: обзор матча 13 октября 2023
Португалия
13.10.2023, пятница, 21:45
Отбор ЧЕ-2024, группа J, 7 тур
3 : 2
Завершен
Словакия
18'
Г. Рамуш
29'
К. Роналду (П)
72'
К. Роналду
69'
Д. Ганцко
80'
С. Лоботка
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Португалия - Словакия
86'
Замена
Д. Дуриш
️️️️
И. Шранц
Замена
Д. Жота
️️️️
Г. Рамуш
86'
Замена
Р. Невеш
️️️️
Б. Силва
86'
Замена
Отавио
️️️️
Ж. Палинья
86'
85'
Желтая карточка
Т. Суслов
80'
ГОЛ! 3:2!
С. Лоботка
Пас отдал
О. Дуда
76'
Замена
М. Томич
️️️️
П. Пекарик
Желтая карточка
Ж. Палинья
75'
ГОЛ! 3:1!
К. Роналду
Пас отдал
Б. Фернандеш
72'
69'
ГОЛ! 2:1!
Д. Ганцко
Пас отдал
Л. Бенеш
65'
Замена
Р. Полиевка
️️️️
Р. Боженик
Замена
Ж. Феликс
️️️️
Р. Леау
65'
61'
Желтая карточка
О. Дуда
Желтая карточка
Б. Фернандеш
57'
46'
Замена
Л. Бенеш
️️️️
Ю. Куцка
46'
Замена
Т. Суслов
️️️️
Р. Мак
31'
Желтая карточка
П. Пекарик
ГОЛ с пенальти! 2:0!
К. Роналду
29'
ГОЛ! 1:0!
Г. Рамуш
Пас отдал
Б. Фернандеш
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Португалия
1
Диогу Кошта
ВР
3
Рубен Диаш
ЦЗ
4
Антониу Силва
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
20
Жоау Канселу
ПЗ
7
Рафаэль Леау
ЛВ
6
Жоау Палинья
ОП
8
Бруну Фернандеш
АП
10
Бернарду Силва
АП
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Словакия
1
Мартин Дубравка
ВР
3
Денис Вавро
ЦЗ
14
Милан Шкриньяр
ЦЗ
16
Давид Ганцко
ЦЗ
2
Петер Пекарик
ПЗ
20
Роберт Мак
ЛВ
19
Юрай Куцка
ЦП
22
Станислав Лоботка
ЦП
8
Ондрей Дуда
АП
18
Иван Шранц
ЦФ
9
Роберт Боженик
ЦФ
Главный тренер
Штефан Таркович
Португалия
12
Жозе Са
ВР
1
Руй Патрисиу
ВР
3
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
2
Нельсон Семеду
ПЗ
17
Педру Нету
ЛВ
21
Диогу Жота
ЛВ
13
Данилу Перейра
ОП
21
Рубен Невеш
ОП
23
Витинья
ЦП
16
Отавио
АП
15
Жоау Невеш
АП
10
Жоау Феликс
ЦФ
Словакия
23
Генрих Раваш
ВР
5
Любомир Шатка
ВР
12
Марек Родак
ВР
15
Вернон Де Марко
ЛЗ
6
Норберт Гьембер
ЦЗ
4
Михал Томич
ПЗ
20
Давид Дуриш
ЛВ
10
Роберт Полиевка
ЛВ
25
Доминик Холлы
ЦП
13
Патрик Грошовски
ЦП
10
Ласло Бенеш
ЦП
10
Томаш Суслов
ЦФ
4-1-3-2
1
Кошта
2
Далот
3
Диаш
4
Силва
20
Канселу
6
Палинья
7
Леау
10
Силва
8
Фернандеш
9
Рамуш
7
Роналду
4-2-2-2
1
Дубравка
2
Пекарик
14
Шкриньяр
16
Ганцко
3
Вавро
19
Куцка
22
Лоботка
8
Дуда
20
Мак
9
Боженик
18
Шранц
10
Силва
21
Невеш
21
Невеш
10
Силва
6
Палинья
16
Отавио
16
Отавио
6
Палинья
9
Рамуш
21
Жота
21
Жота
9
Рамуш
7
Леау
10
Феликс
10
Феликс
7
Леау
2
Пекарик
4
Томич
4
Томич
2
Пекарик
19
Куцка
10
Бенеш
10
Бенеш
19
Куцка
18
Шранц
20
Дуриш
20
Дуриш
18
Шранц
9
Боженик
10
Полиевка
10
Полиевка
9
Боженик
20
Мак
10
Суслов
10
Суслов
20
Мак
Остались в запасе
Португалия
Словакия
12
Жозе Са
ВР
1
Руй Патрисиу
ВР
3
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
2
Нельсон Семеду
ПЗ
13
Данилу Перейра
ОП
23
Витинья
ЦП
15
Жоау Невеш
АП
17
Педру Нету
ЛВ
Главный тренер
Роберто Мартинес
23
Генрих Раваш
ВР
5
Любомир Шатка
ВР
12
Марек Родак
ВР
15
Вернон Де Марко
ЛЗ
6
Норберт Гьембер
ЦЗ
25
Доминик Холлы
ЦП
13
Патрик Грошовски
ЦП
Главный тренер
Штефан Таркович
Остались в запасе
12
Жозе Са
ВР
1
Руй Патрисиу
ВР
3
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
2
Нельсон Семеду
ПЗ
13
Данилу Перейра
ОП
23
Витинья
ЦП
15
Жоау Невеш
АП
17
Педру Нету
ЛВ
Остались в запасе
23
Генрих Раваш
ВР
5
Любомир Шатка
ВР
12
Марек Родак
ВР
15
Вернон Де Марко
ЛЗ
6
Норберт Гьембер
ЦЗ
25
Доминик Холлы
ЦП
13
Патрик Грошовски
ЦП
Главный тренер
Роберто Мартинес
Главный тренер
Штефан Таркович
Статистика матча Португалия - Словакия
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Португалия
Лига наций, 1/4 финала
Нидерланды
- : -
27.03.2027
Португалия
Лига наций, 6 тур
Уэльс
2 : 3
17.11.2026
Португалия
Лига наций, 5 тур
Португалия
1 : 4
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Словакия
Лига наций, 6 тур
Казахстан
2 : 2
16.11.2026
Словакия
Лига наций, 5 тур
Словакия
2 : 2
13.11.2026
Фарерские острова
Лига наций, 4 тур
Молдова
0 : 4
06.10.2026
Словакия
Лига наций, 3 тур
Фарерские острова
1 : 1
02.10.2026
Словакия
Лига наций, 2 тур
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2 : 1
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