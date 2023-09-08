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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Турция - Армения
Турция - Армения: обзор матча 08 сентября 2023
Турция
08.09.2023, пятница, 21:45
Отбор ЧЕ-2024, группа D, 5 тур
1 : 1
Завершен
Армения
88'
Б. Йылдырым
49'
А. Дашян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Турция - Армения
Желтая карточка
М. Демирал
90'
+2
90'
+1
Замена
К. Оганесян
️️️️
Э. Сперцян
ГОЛ! 1:1!
Б. Йылдырым
88'
Желтая карточка
Б. Йылдырым
86'
82'
Желтая карточка
В. Ароян
82'
Замена
Н. Бриаско-Балекян
️️️️
Л. Зелараян
Замена
Б. Йылдырым
️️️️
К. Актюркоглу
80'
Желтая карточка
Д. Сеюнджу
79'
74'
Желтая карточка
О. Чанчаревич
Замена
О. Булут
️️️️
Д. Озкаджар
72'
Замена
Х. Дервисоглу
️️️️
Б. Йилмаз
61'
Замена
И. Кахведжи
️️️️
И. Юкшек
61'
Замена
М. Мюлдюр
️️️️
З. Челик
61'
49'
ГОЛ! 0:1!
А. Дашян
27'
Желтая карточка
В. Бичахчян
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Турция
1
Мерт Гюнок
ВР
3
Мерих Демирал
ЦЗ
4
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
13
Дженк Озкаджар
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
21
Барыш Йилмаз
ЛВ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
16
Исмаил Юкшек
ЦП
6
Оркун Кекчю
ЦП
10
Хакан Чалханоглу
ЦП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
Главный тренер
Штефан Кунц
Армения
1
Огнен Чанчаревич
ВР
21
Наир Тикнизян
ЛЗ
4
Георгий Арутюнян
ЦЗ
3
Вараздат Ароян
ЦЗ
5
Степа Мкртчян
ЦЗ
6
Угочукву Иву
ОП
23
Ваган Бичахчян
ЦП
20
Артак Дашян
АП
10
Эдуард Сперцян
АП
10
Лукас Зелараян
АП
17
Грант-Леон Ранос
ЦФ
Главный тренер
Александр Петраков
Турция
1
Угурчан Чакир
ВР
12
Алтай Баиндыр
ВР
14
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
15
Озан Кабак
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
5
Салих Озкан
ЦП
0
Салих Учан
ЦП
10
Ирфан Кахведжи
ЦП
0
Онур Булут
ПП
7
Юсуф Сари
ПП
10
Бертуг Йылдырым
ЦФ
26
Халил Дервисоглу
ЦФ
Армения
12
Арсен Бегларян
ВР
12
Станислав Бучнев
ВР
15
Жирайр Маргарян
ЛЗ
2
Андре Калисир
ЦЗ
4
Тарон Восканян
ЦЗ
3
Эрик Пилоян
ЦЗ
13
Камо Оганесян
ПЗ
9
Артур Серобян
ЛВ
11
Ованес Арутюнян
ЦП
6
Вбеймар Ангуло
ЦП
14
Норберто Бриаско-Балекян
ПП
22
Саркис Адамян
ЦФ
4-3-3
1
Гюнок
3
Демирал
4
Сеюнджу
13
Озкаджар
2
Челик
16
Юкшек
6
Кекчю
10
Чалханоглу
7
Актюркоглу
21
Йилмаз
7
Ундер
4-1-1-3-1
1
Чанчаревич
4
Арутюнян
3
Ароян
5
Мкртчян
21
Тикнизян
6
Иву
23
Бичахчян
10
Сперцян
10
Зелараян
20
Дашян
17
Ранос
2
Челик
18
Мюлдюр
18
Мюлдюр
2
Челик
16
Юкшек
10
Кахведжи
10
Кахведжи
16
Юкшек
13
Озкаджар
0
Булут
0
Булут
13
Озкаджар
7
Актюркоглу
10
Йылдырым
10
Йылдырым
7
Актюркоглу
21
Йилмаз
26
Дервисоглу
26
Дервисоглу
21
Йилмаз
10
Сперцян
13
Оганесян
13
Оганесян
10
Сперцян
10
Зелараян
14
Бриаско-Балекян
14
Бриаско-Балекян
10
Зелараян
Остались в запасе
Турция
Армения
1
Угурчан Чакир
ВР
12
Алтай Баиндыр
ВР
14
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
15
Озан Кабак
ЦЗ
5
Салих Озкан
ЦП
0
Салих Учан
ЦП
7
Юсуф Сари
ПП
Главный тренер
Штефан Кунц
12
Арсен Бегларян
ВР
12
Станислав Бучнев
ВР
15
Жирайр Маргарян
ЛЗ
2
Андре Калисир
ЦЗ
4
Тарон Восканян
ЦЗ
3
Эрик Пилоян
ЦЗ
11
Ованес Арутюнян
ЦП
6
Вбеймар Ангуло
ЦП
9
Артур Серобян
ЛВ
22
Саркис Адамян
ЦФ
Главный тренер
Александр Петраков
Остались в запасе
1
Угурчан Чакир
ВР
12
Алтай Баиндыр
ВР
14
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
15
Озан Кабак
ЦЗ
5
Салих Озкан
ЦП
0
Салих Учан
ЦП
7
Юсуф Сари
ПП
Остались в запасе
12
Арсен Бегларян
ВР
12
Станислав Бучнев
ВР
15
Жирайр Маргарян
ЛЗ
2
Андре Калисир
ЦЗ
4
Тарон Восканян
ЦЗ
3
Эрик Пилоян
ЦЗ
11
Ованес Арутюнян
ЦП
6
Вбеймар Ангуло
ЦП
9
Артур Серобян
ЛВ
22
Саркис Адамян
ЦФ
Главный тренер
Штефан Кунц
Главный тренер
Александр Петраков
Статистика матча Турция - Армения
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Турция
Лига наций, 6 тур
Франция
2 : 1
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Турция
1 : 2
12.11.2026
Бельгия
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Армения
Лига наций, 6 тур
Латвия
0 : 0
15.11.2026
Армения
Лига наций, 5 тур
Армения
1 : 1
12.11.2026
Кипр
Лига наций, 4 тур
Черногория
0 : 0
05.10.2026
Армения
Лига наций, 3 тур
Кипр
2 : 0
02.10.2026
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