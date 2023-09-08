Федотов назвал позицию, которую ЦСКА хочет усилить до конца окна

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов сообщил, что клуб намерен в оставшиеся дни трансферного окна как минимум найти нового левого защитника.
«Усиление какой позиции сейчас для ЦСКА в приоритете? Правый и левый латерали – ключевые игроки атакующего плана в нашей системе игры. На правый фланг мы получили усиление в лице Келлвена. Клуб акцентированно работает по позиции левого латераля, и не только по ней», – сказал Федотов.
- Упомянутый Келлвен был куплен у «Атлетико Паранаэнсе».
- ЦСКА идет в РПЛ 7-м.
- 16 сентября в 8-м туре РПЛ команда примет «Крылья Советов».
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Источник: Bobsoccer