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    • Федотов назвал позицию, которую ЦСКА хочет усилить до конца окна

    Федотов назвал позицию, которую ЦСКА хочет усилить до конца окна

    Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов сообщил, что клуб намерен в оставшиеся дни трансферного окна как минимум найти нового левого защитника.

    «Усиление какой позиции сейчас для ЦСКА в приоритете? Правый и левый латерали – ключевые игроки атакующего плана в нашей системе игры. На правый фланг мы получили усиление в лице Келлвена. Клуб акцентированно работает по позиции левого латераля, и не только по ней», – сказал Федотов.

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    Источник: Bobsoccer

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    08.09.2023 21:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +117

      E5 3 часа назад

      а может на позицию напа, нужно кого-то взять!!!???? это импотентное "игроки" в атаке порядком достали

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