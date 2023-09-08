«Печально и чудовищно»: Мостовой – о ничьей России с олимпийской сборной Египта

Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой оценил результат матча с олимпийской сборной Египта.

Команды сыграли вничью со счетом 1:1.

11 сентября они встретятся еще раз.

«Выглядело печально, чудовищно и просто неважно. Я уже запутался, кто с кем играет, из-за того, сколько вызвали человек.

Если бы мне кто-то сказал до игры, что наши будут играть с олимпийской сборной Египта, я бы сказал, что разумеется выиграем без вопросов.

Но нужно учитывать, что у нас тоже была не основа, хотя в нынешней ситуации вообще не разберешь, где она эта основа. Так что могу всем посоветовать не придавать особого внимания этой игре, вот и всe», – сказал Мостовой.

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