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    • «Печально и чудовищно»: Мостовой – о ничьей России с олимпийской сборной Египта

    «Печально и чудовищно»: Мостовой – о ничьей России с олимпийской сборной Египта

    Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой оценил результат матча с олимпийской сборной Египта.

    • Команды сыграли вничью со счетом 1:1.
    • 11 сентября они встретятся еще раз.

    «Выглядело печально, чудовищно и просто неважно. Я уже запутался, кто с кем играет, из-за того, сколько вызвали человек.

    Если бы мне кто-то сказал до игры, что наши будут играть с олимпийской сборной Египта, я бы сказал, что разумеется выиграем без вопросов.

    Но нужно учитывать, что у нас тоже была не основа, хотя в нынешней ситуации вообще не разберешь, где она эта основа. Так что могу всем посоветовать не придавать особого внимания этой игре, вот и всe», – сказал Мостовой.

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    Источник: «Советский спорт»

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    Комментарии15
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      Рейтинг: +336

      Александр.Т. 1 час назад

      Так Сашка говорил же что будет минимальная победа )))

      0
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      Рейтинг: +2532

      Январь 59 3 часа назад

      Критиковать могут все, лучше всех критикуют Мостовой и Канчельскис. Вот бы было интересно посмотреть на их работу в сборной.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7285

      sochi-2013 3 часа назад

      Более полезным для ребят, и интереснее для зрителей, если бы этот состав сыграл со сборной наших ветеранов. Мне так кажется.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1501

      SLADE2019 5 часов назад

      Скорее всего слова Мостового вырваны из контекста. Я думаю, он лучше других понимает, что все игроки сборной вчерашнего матча осознают, что если РФ допустят до международных матчей, то места им там не будет. Этот состав собран впервые, так чего от них ждать? Да и стоит ли чего то ждать в создавшейся ситуации?

      0
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      Рейтинг: +21697

      Cleaner 5 часов назад

      Печально, но уже ПРИВЫЧНО. Карпушина сбродная никогда не будет играть лучше потому, как Карпин НИКАКОЙ тренер.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +4704

      Иван Петров 1986 5 часов назад

      Да никому сборная не нужна. Нашему верху вообще ничего тут не нужно.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +21697

      Cleaner > Иван Петров 1986 5 часов назад

      Спартач, при чем тут "верх"? Чего пургу несешь? Сборная нужна всем. Но не КАРПУШИНСКАЯ. А реально команда лучших игроков РПЛ с понимающим игру тренером.

      1
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      Рейтинг: +1501

      SLADE2019 > Cleaner 5 часов назад

      Интересно, для чего она тебе сейчас нужна? Карпин в отличии от тебя осознал, что в ближайшее время сборная нигде играть не будет, вот и дает поиграть всем более менее выделяющимся на общем фоне игрокам. Когда Оганесян еще гол за сборную забьет?

      1
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      Рейтинг: +4704

      Иван Петров 1986 > Cleaner 2 часа назад

      А зачем им сборная какая-то - зарплата меньше не стало, а жизнь спокойнее.

      0
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      Рейтинг: +198

      Amorphis 6 часов назад

      Опять вырвали из контекста,чтобы хейтеры накинулись на бедного Мостового)

      0
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      Рейтинг: +513

      odessakmv 9 часов назад

      Господин Мостовой: А чем заполнилась Ваша сборная???? Какими выдающимися победами??? может хотя бы медали ЧЕ или выход в 1/4 ЧМ??? нет, я помню только несколько денежных скандалов и отказов ехать на ЧМ(????) из-за неоплаченных вашей сбродной легионеров 100 баксов!!!!

      3
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      Рейтинг: +19

      Vladimir-Shelepnev-google > odessakmv 6 часов назад

      Ну давайте похвалим команду нет не сборную, а команду. Правда не понятно зачем она была создана. Почти всё игроки практически даже в своих командах г-н игоают

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      Рейтинг: +227

      The only one 11 часов назад

      и что тут чудовищного?

      3
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      Рейтинг: +6120

      Дядя Серёжа > The only one 9 часов назад

      Мостовой...

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      Рейтинг: +227

      The only one > Дядя Серёжа 4 часа назад

      согласен полностью

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