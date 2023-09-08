Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Печально и чудовищно»: Мостовой – о ничьей России с олимпийской сборной Египта

«Печально и чудовищно»: Мостовой – о ничьей России с олимпийской сборной Египта

8 сентября 2023, 00:41
15

Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой оценил результат матча с олимпийской сборной Египта.

  • Команды сыграли вничью со счетом 1:1.
  • 11 сентября они встретятся еще раз.

«Выглядело печально, чудовищно и просто неважно. Я уже запутался, кто с кем играет, из-за того, сколько вызвали человек.

Если бы мне кто-то сказал до игры, что наши будут играть с олимпийской сборной Египта, я бы сказал, что разумеется выиграем без вопросов.

Но нужно учитывать, что у нас тоже была не основа, хотя в нынешней ситуации вообще не разберешь, где она эта основа. Так что могу всем посоветовать не придавать особого внимания этой игре, вот и всe», – сказал Мостовой.

Время сборных: ставьте на матчи национальных команд с бонусом до 17000₽!

Еще по теме:
Капитан сборной России извинился за поражение в Египте 1
Онопко объяснил замену Пиняева в матче с олимпийской сборной Египта 1
Онопко прокомментировал поражение России от олимпийской сборной Египта 6
Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Товарищеские матчи Россия Египет (мол) Мостовой Александр
Комментарии (15)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
odessakmv
1694140994
Господин Мостовой: А чем заполнилась Ваша сборная???? Какими выдающимися победами??? может хотя бы медали ЧЕ или выход в 1/4 ЧМ??? нет, я помню только несколько денежных скандалов и отказов ехать на ЧМ(????) из-за неоплаченных вашей сбродной легионеров 100 баксов!!!!
Ответить
Amorphis
1694151352
Опять вырвали из контекста,чтобы хейтеры накинулись на бедного Мостового)
Ответить
Иван Петров 1986
1694155576
Да никому сборная не нужна. Нашему верху вообще ничего тут не нужно.
Ответить
SLADE2019
1694157028
Скорее всего слова Мостового вырваны из контекста. Я думаю, он лучше других понимает, что все игроки сборной вчерашнего матча осознают, что если РФ допустят до международных матчей, то места им там не будет. Этот состав собран впервые, так чего от них ждать? Да и стоит ли чего то ждать в создавшейся ситуации?
Ответить
sochi-2013
1694162550
Более полезным для ребят, и интереснее для зрителей, если бы этот состав сыграл со сборной наших ветеранов. Мне так кажется.
Ответить
Январь 59
1694163589
Критиковать могут все, лучше всех критикуют Мостовой и Канчельскис. Вот бы было интересно посмотреть на их работу в сборной.
Ответить
Александр.Т.
1694168943
Так Сашка говорил же что будет минимальная победа )))
Ответить
Игорь-Трифонов-google
1694183510
Почему чудовищно? Можно подумать когда-либо играли лучше
Ответить
Главные новости
Старт общего этапа ЛЧ, номинанты на «Золотой мяч», соперники сборной России и другие новости
02:30
Ямаль отреагировал на жалобы «Реала» на судей
02:23
Холанд повторил бомбардирский рекорд «Манчестер Сити»
02:10
ЦСКА готов увеличить в три раза зарплату аргентинского вингера
01:29
1
Моуринью прокомментировал победу «Реала» над «Интером» в ЛЧ
01:15
Мостовой вынес вердикт Сафонову
00:59
Холанд вышел на чистое 7-е место в списке лучших бомбардиров ЛЧ
00:30
Лига чемпионов. «Реал» удержал победу над «Интером» – 2:1!
Вчера, 23:55
1
Врач раскрыл, сколько еще пропустит спартаковец Барко
Вчера, 23:47
1
Месси согласовал покупку испанского футбольного клуба
Вчера, 23:27
Все новости
Все новости
«Динамо» собирается отдать Гагнидзе в пятую аренду
01:45
Игдисамов объяснил отказ ЦСКА от бразильского форварда за 15 миллионов
00:41
Врач раскрыл, сколько еще пропустит спартаковец Барко
Вчера, 23:47
1
Дегтев прокомментировал возвращение в «Зенит»
Вчера, 22:44
1
Адиев мечтает возглавить «Зенит»
Вчера, 22:16
3
France Football отказался от фамилии Яшина в названии приза лучшему вратарю года
Вчера, 22:02
9
Орлов оценил первые матчи Карпукаса в «Зените»
Вчера, 21:53
1
Шнякин объяснил, почему нормально относится к кричалке «Зенит» – позор российского футбола»
Вчера, 21:27
7
Раскрыта зарплата Титкова в «Локомотиве»
Вчера, 21:18
2
Игдисамов одной фразой убедил Олейникова отказать «Рубину» ради ЦСКА
Вчера, 20:48
9
ЦСКА призвали ждать ответный плевок от «Рубина»
Вчера, 20:40
2
Комличенко сказал, чего не хватает Батракову в «Галатасарае»
Вчера, 20:40
Бубнов предостерег тренера «Краснодара» Мусаева: «Второй раз Галицкий это не простит»
Вчера, 20:25
6
Фото«Балтика» объявила о трансфере 189-сантиметрового форварда
Вчера, 19:51
2
Глушенков: «Да не был я ни на какой рыбалке!»
Вчера, 19:43
16
«Локомотив» вернул 21-летнего воспитанника и отдал его в аренду
Вчера, 19:19
«Локомотив» выкупит полузащитника «Балтики»
Вчера, 18:27
6
Орлов уличил игрока «Зенита» в антифутбольной деятельности
Вчера, 18:00
3
«Ростов» продал «Балтике» нападающего
Вчера, 17:31
4
Глушенков хочет остаться в «Зените» или уйти в «Барселону»
Вчера, 17:17
11
Бубнов отреагировал на слова Орлова о «Зените»
Вчера, 16:20
13
Фото«Зенит» объявил о трансфере вратаря, которого не смог купить «Спартак»
Вчера, 16:04
11
Футболиста «Спартака» сравнили с Месси: «Без него игра рушится»
Вчера, 15:57
6
«Факел» заинтересован в аренде игрока «Локомотива»
Вчера, 15:30
Широков вынес вердикт московскому клубу: «Совсем скоро провалится»
Вчера, 15:00
9
Агент Дивеева: «Игорь был «на карандаше» у «Манчестер Сити». «Реал» и «Барса»? Вполне вероятно»
Вчера, 14:50
2
Генич прокомментировал удаление Тюкавина в дерби со «Спартаком»
Вчера, 13:55
6
Федотов проанализировал эпизод, когда Семака едва не избили
Вчера, 13:47
13
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+