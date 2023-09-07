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    Изидор может перейти в ЦСКА только при одном условии

    ЦСКА летом сделал несколько попыток подписать нападающего «Локомотива» Вильсона Изидора.

    • 23-летний Изидор выступает за «Локо» с января 2022 года.
    • Его статистика: 42 матча, 19 голов, 7 ассистов.
    • Рыночная стоимость француза – 6 млн евро.
    • Ранее он говорил, что в России будет играть только за «Локомотив».

    По информации Metaratings, фаворитом в борьбе за игрока является «Зенит». Агент Изидора активно взаимодействует с петербургским клубом.

    Переход игрока в ЦСКА возможен только в случае срыва переговоров Изидора с «Зенитом».

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 14:23
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +21677

      Cleaner 5 часов назад

      Зачем ЦСКА игрок, который СБЕЖАЛ из Локо? Ненадежный человек. Сбежал из одной команды, сбежит и из другой...(((

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