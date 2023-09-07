Изидор может перейти в ЦСКА только при одном условии

ЦСКА летом сделал несколько попыток подписать нападающего «Локомотива» Вильсона Изидора.

23-летний Изидор выступает за «Локо» с января 2022 года.

Его статистика: 42 матча, 19 голов, 7 ассистов.

Рыночная стоимость француза – 6 млн евро.

Ранее он говорил, что в России будет играть только за «Локомотив».

По информации Metaratings, фаворитом в борьбе за игрока является «Зенит». Агент Изидора активно взаимодействует с петербургским клубом.

Переход игрока в ЦСКА возможен только в случае срыва переговоров Изидора с «Зенитом».