Изидор может перейти в ЦСКА только при одном условии

ЦСКА летом сделал несколько попыток подписать нападающего «Локомотива» Вильсона Изидора.
- 23-летний Изидор выступает за «Локо» с января 2022 года.
- Его статистика: 42 матча, 19 голов, 7 ассистов.
- Рыночная стоимость француза – 6 млн евро.
- Ранее он говорил, что в России будет играть только за «Локомотив».
По информации Metaratings, фаворитом в борьбе за игрока является «Зенит». Агент Изидора активно взаимодействует с петербургским клубом.
Переход игрока в ЦСКА возможен только в случае срыва переговоров Изидора с «Зенитом».
Источник: Metaratings