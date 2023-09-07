Попов дал совет «Локомотиву», как насолить Изидору

Экс-футболист «Амкара» Алексей Попов отреагировал на ситуацию с отъездом нападающего Вильсона Изидора из расположения «Локомотива».
- Француз может перейти в «Зенит».
- 23-летний Изидор выступает за «Локо» с января 2022 года.
- Его статистика: 42 матча, 19 голов, 7 ассистов.
«Если «Локомотив» хочет насолить Изилору, надо влепить ему огромный штраф и штрафовать его до тех пор, пока он не вернется. Ему без разницы, он в «Локомотиве» заработал много денег, можно спокойно позволить себе не играть полгода.
Другое дело – кому он потом будет нужен. «Локомотив» же может послать официальную бумагу в УЕФА, уведомить их о том, что игрок покинул клуб без разрешения и уже решать вопрос в юридической плоскости», – сказал Попов.
Источник: «РБ Спорт»