Попов дал совет «Локомотиву», как насолить Изидору

Экс-футболист «Амкара» Алексей Попов отреагировал на ситуацию с отъездом нападающего Вильсона Изидора из расположения «Локомотива».

Француз может перейти в «Зенит».

23-летний Изидор выступает за «Локо» с января 2022 года.

Его статистика: 42 матча, 19 голов, 7 ассистов.

«Если «Локомотив» хочет насолить Изилору, надо влепить ему огромный штраф и штрафовать его до тех пор, пока он не вернется. Ему без разницы, он в «Локомотиве» заработал много денег, можно спокойно позволить себе не играть полгода.

Другое дело – кому он потом будет нужен. «Локомотив» же может послать официальную бумагу в УЕФА, уведомить их о том, что игрок покинул клуб без разрешения и уже решать вопрос в юридической плоскости», – сказал Попов.