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    Попов дал совет «Локомотиву», как насолить Изидору

    Экс-футболист «Амкара» Алексей Попов отреагировал на ситуацию с отъездом нападающего Вильсона Изидора из расположения «Локомотива».

    • Француз может перейти в «Зенит».
    • 23-летний Изидор выступает за «Локо» с января 2022 года.
    • Его статистика: 42 матча, 19 голов, 7 ассистов.

    «Если «Локомотив» хочет насолить Изилору, надо влепить ему огромный штраф и штрафовать его до тех пор, пока он не вернется. Ему без разницы, он в «Локомотиве» заработал много денег, можно спокойно позволить себе не играть полгода.

    Другое дело – кому он потом будет нужен. «Локомотив» же может послать официальную бумагу в УЕФА, уведомить их о том, что игрок покинул клуб без разрешения и уже решать вопрос в юридической плоскости», – сказал Попов.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 14:12
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    Комментарии6
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    • ...
      Рейтинг: +4987

      Ziklop 4 часа назад

      вот надо иметь опыт не прошлых лет, а именно что сейчас можно реально делать!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8858

      Беспонтий 4 часа назад

      я спросил советника попова
      дело до всего какого... ?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21677

      Cleaner 5 часов назад

      В Локо без советов какого то Попова не знают, что делать? Ну РЖУ ни могу...)))

      1
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      ...
      Рейтинг: +3156

      фанат джигурды > Cleaner 4 часа назад

      Не знаю...

      2 раза с дисквалификацией игроком облажались (Кухта, Баринов).

      0
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    • ...
      Рейтинг: +11826

      alp 5 часов назад

      а изидор скажет что ему страшно жить в москве стало, и уефа разрешит ему разорвать контракт без возмещения. проходили знаем. у этих гадов все карты крапленые

      3
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      ...
      Рейтинг: +5896

      Питерский князь > alp 4 часа назад

      Вроде, уже так нельзя. Поезд ушел.

      1
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