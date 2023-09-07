Агент Изидора назвал единственный клуб РПЛ, в который может уйти форвард «Локо»

Да простится мне, но вынужден согласиться со свиным. Парень нашел, где ему больше заплатят. Одного не пойму; Зениту то он нахрена?
Гарольд Ичбиа, агент нападающего «Локомотива» Вильсона Изидора, подтвердил наличие переговоров с другим российским клубом.
«Да, мы работаем над этим. Его трансфер возможен только в «Зенит». ЦСКА и «Краснодар» – точно нет», – сказал агент.
- 23-летний Изидор выступает за «Локо» с января 2022 года.
- Его статистика: 42 матча, 19 голов, 7 ассистов.
- Рыночная стоимость француза – 6 млн евро.
- Ранее он говорил, что в России будет играть только за «Локомотив».