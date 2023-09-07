Агент Изидора назвал единственный клуб РПЛ, в который может уйти форвард «Локо»

Гарольд Ичбиа, агент нападающего «Локомотива» Вильсона Изидора, подтвердил наличие переговоров с другим российским клубом.

«Да, мы работаем над этим. Его трансфер возможен только в «Зенит». ЦСКА и «Краснодар» – точно нет», – сказал агент.