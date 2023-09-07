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    • Агент Изидора назвал единственный клуб РПЛ, в который может уйти форвард «Локо»

    Агент Изидора назвал единственный клуб РПЛ, в который может уйти форвард «Локо»

    Гарольд Ичбиа, агент нападающего «Локомотива» Вильсона Изидора, подтвердил наличие переговоров с другим российским клубом.

    «Да, мы работаем над этим. Его трансфер возможен только в «Зенит». ЦСКА и «Краснодар» – точно нет», – сказал агент.

    • 23-летний Изидор выступает за «Локо» с января 2022 года.
    • Его статистика: 42 матча, 19 голов, 7 ассистов.
    • Рыночная стоимость француза – 6 млн евро.
    • Ранее он говорил, что в России будет играть только за «Локомотив».

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 13:23
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +512

      Alemann 54 минуты назад

      Да простится мне, но вынужден согласиться со свиным. Парень нашел, где ему больше заплатят. Одного не пойму; Зениту то он нахрена?

      0
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      Рейтинг: +102457

      zigbert 5 часов назад

      Где же ему удастся заработать столько как не в Зените.

      0
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      Рейтинг: +1862

      Таврида 6 часов назад

      «Изидор с детства любил крейсер Аврора и ОАО Газпром», – признался Гарольд Ичбиа.

      0
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