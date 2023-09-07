Судья Карасев может получить назначение на матчи под эгидой УЕФА

Сергей Карасев на сборах УЕФА подтвердил готовность работать на международных матчах.

О возможном возвращении российского арбитра в европейский футбол сообщил телеграм-канал «Мутко против».

«Судья Сергей Карасев в ближайшее время может получить назначения на матчи под эгидой УЕФА. По моим данным, вчера арбитр вернулся со сборов, проводимых УЕФА. Там он успешно сдал все тесты и нормативы и теперь вполне может получить назначение на международные матчи.

В случае если это случится, это будет первое назначение российских судей на международные матчи с весны 2022 года.

При этом, велика вероятность, что уже в этом месяце, после долгих переговоров Дюкова и Митрофанова с УЕФА по допуску российских официальных лиц, УЕФА даст первые назначения россиянам на международные матчи (скорее всего пока речь идет о делегатах и инспекторах)», – написал источник.