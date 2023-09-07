Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    2 Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    3 «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    • Главная
    • Новости
    • Судья Карасев может получить назначение на матчи под эгидой УЕФА

    Судья Карасев может получить назначение на матчи под эгидой УЕФА

    Сергей Карасев на сборах УЕФА подтвердил готовность работать на международных матчах.

    О возможном возвращении российского арбитра в европейский футбол сообщил телеграм-канал «Мутко против».

    «Судья Сергей Карасев в ближайшее время может получить назначения на матчи под эгидой УЕФА. По моим данным, вчера арбитр вернулся со сборов, проводимых УЕФА. Там он успешно сдал все тесты и нормативы и теперь вполне может получить назначение на международные матчи.

    В случае если это случится, это будет первое назначение российских судей на международные матчи с весны 2022 года.

    При этом, велика вероятность, что уже в этом месяце, после долгих переговоров Дюкова и Митрофанова с УЕФА по допуску российских официальных лиц, УЕФА даст первые назначения россиянам на международные матчи (скорее всего пока речь идет о делегатах и инспекторах)», – написал источник.

    Новости по теме
    Карасев прибыл в Швейцарию на сбор судей УЕФА 1
    Департамент судейства РФС оценил решение Карасева назначить пенальти в пользу «Спартака» в матче с «Зенитом» 13
    Карасев рассказал, что ему пишут иностранные судьи
    Источник: «Мутко против»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:50
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3293

      BAIv 5 часов назад

      необходимо объявить что он гей! тогда точно везде в Европе ему дорога и почёт!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5896

      Питерский князь > BAIv 4 часа назад

      Да все знают, что он пи...с.
      Пора в Европу.
      :)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +56874

      MaxRnD 7 часов назад

      Вот незадача, Левников даже на коленки становился, а назначают всё равно Карасёва.
      Беда, беда ...

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 