Опубликован список игроков сборной России, которые полетели на тренировку в Мурманск

Футболисты, вызванные в сборную России на сентябрьские матчи, разделились на две группы.

Одна улетела в Египет на товарищеский матч с местной олимпийской сборной, другая – в Мурманск.

Сегодня в Мурманске пройдет открытая тренировка сборной, после чего игроки проведут мастер-класс для детей в Белокаменке на плавучем доке.

Туда отправились Дмитрий Баринов, Сергей Волков, Данил Глебов, Максим Глушенков, Александр Головин, Георгий Джикия, Антон Зиньковский, Артeм Карпукас, Михаил Кержаков, Николай Комличенко, Илья Лантратов, Руслан Литвинов, Артeм Макарчук, Антон Миранчук, Иван Обляков, Илья Помазун, Матвей Сафонов, Максим Мухин, Александр Соболев, Александр Солдатенков, Фeдор Чалов, Александр Юшин.

Тренировочным процессом в Мурманске будут руководить Виктор Онопко и Юрий Никифоров.