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    • Опубликован список игроков сборной России, которые полетели на тренировку в Мурманск

    Опубликован список игроков сборной России, которые полетели на тренировку в Мурманск

    Футболисты, вызванные в сборную России на сентябрьские матчи, разделились на две группы.

    Одна улетела в Египет на товарищеский матч с местной олимпийской сборной, другая – в Мурманск.

    Сегодня в Мурманске пройдет открытая тренировка сборной, после чего игроки проведут мастер-класс для детей в Белокаменке на плавучем доке.

    Туда отправились Дмитрий Баринов, Сергей Волков, Данил Глебов, Максим Глушенков, Александр Головин, Георгий Джикия, Антон Зиньковский, Артeм Карпукас, Михаил Кержаков, Николай Комличенко, Илья Лантратов, Руслан Литвинов, Артeм Макарчук, Антон Миранчук, Иван Обляков, Илья Помазун, Матвей Сафонов, Максим Мухин, Александр Соболев, Александр Солдатенков, Фeдор Чалов, Александр Юшин.

    Тренировочным процессом в Мурманске будут руководить Виктор Онопко и Юрий Никифоров.

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    Источник: телеграм-канал сборной России

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    Сегодня, 10:48
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +102457

      zigbert 5 часов назад

      "Теперь я жду, теперь я жду,
      Куда, куда меня пошлют,
      Куда пошлют меня работать за бесплатно..."
      В.Высоцкий.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5278

      Эном айс > zigbert 5 часов назад

      В Вичугу, Сань.
      Там тепло,там яблоки.)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +102457

      zigbert > Эном айс 4 часа назад

      А что Леш. Легенд сборной России принимали.
      Опыт есть. Не футболом же единым. Отдохнули бы на славу.

      1
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      Рейтинг: +5278

      Эном айс > zigbert 4 часа назад

      Знал бы прикуп - жил бы в Вичуге.)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +102457

      zigbert > Эном айс 4 часа назад

      Не каждому такой прикуп выпадает.

      0
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      Рейтинг: +42

      Belyiccat 6 часов назад

      и кто же это придумал

      1
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      Рейтинг: +6117

      Дядя Серёжа 7 часов назад

      А на кой?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21677

      Cleaner 8 часов назад

      А что не в Воркуту или Магадан???

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +4987

      Ziklop > Cleaner 6 часов назад

      на Новую землю, там вояки газон настелят на неделю потупить.

      0
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