Дзюба после огласки оплатил 14 из 17 штрафов за нарушения ПДД

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба погашает задолженность перед государством.

«Артeм Дзюба после нашей публикации о его многочисленных штрафах буквально сразу взялся за ум и оплатил их.

Ещe вчера на Range Rover Дзюбы висело 17 штрафов. Однако за сутки он оплатил 14 из них.

Теперь на нeм висят лишь три штрафа за превышение скорости (от 40 до 60 км/ч) на шесть тысяч рублей. Их он тоже мог оплатить, однако пока они остаются в базе», – сообщил телеграм-канал Shot.