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    Дзюба после огласки оплатил 14 из 17 штрафов за нарушения ПДД

    Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба погашает задолженность перед государством.

    «Артeм Дзюба после нашей публикации о его многочисленных штрафах буквально сразу взялся за ум и оплатил их.

    Ещe вчера на Range Rover Дзюбы висело 17 штрафов. Однако за сутки он оплатил 14 из них.

    Теперь на нeм висят лишь три штрафа за превышение скорости (от 40 до 60 км/ч) на шесть тысяч рублей. Их он тоже мог оплатить, однако пока они остаются в базе», – сообщил телеграм-канал Shot.

    • Дзюба – лучший бомбардир в истории РПЛ.
    • В минувшем туре РПЛ он забил «Балтике» (3:2).
    • Контракт с «Локо» действует до лета.

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    Источник: Shot

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    Сегодня, 09:23
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +3293

      BAIv 5 часов назад

      почему нет прогрессивной шкалы для рецидивистов богатых? на каждый пятый раз множим на два! если штрафы составляют меньше 10% доходов множим на 20!
      будет платить десятину за нарушения, на 50 штраф тюрьма пару месяцев и лишение прав на годик!

      0
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      Рейтинг: +3926

      шахта Заполярная 6 часов назад

      Вот это "удар" по карману дюбы, если оплатил бы сразу все, мог бы не пережить такое.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24118

      Persona_non_Grata 8 часов назад

      Видимо с шапкой в переходах метро ходит )))

      1
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      Рейтинг: +2408

      kvm 8 часов назад

      шлюбу на нары!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +14915

      playsh 9 часов назад

      Сейчас на рекламе скоростного интернета,который "отменить нельзя" заработает,и сразу заплатит.

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      Рейтинг: +5896

      Питерский князь 10 часов назад

      Денег не хватило.
      Всё вбухал в дрочдзба-ютуб-канал.

      1
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