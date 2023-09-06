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  • Адвокат заявил, что Дзюбе грозит административный арест до 15 суток

Адвокат заявил, что Дзюбе грозит административный арест до 15 суток

6 сентября 2023, 18:35
14

Известный адвокат Сергей Жорин прокомментировал информацию о том, что за последние две недели нападающий «Локомотива» Артем Дзюба получил 17 штрафов за нарушения ПДД.

– Если эта информация правдива, то уже сейчас по статье 20.25 КоАП РФ можно в теории нарваться на административный арест до 15 суток или на обязательные работы до 50 часов.

И тут уже Дзюбу можно будет представить в роли Феди из фильма «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», когда тот рвался на ликероводочный завод. Скорее всего, уже сейчас можно квалифицировать это как уклонение от исполнения обязанности выплаты штрафов.

– Что нужно сделать, чтобы Дзюбу лишили водительских прав?

– Здесь много разных вариантов. Например, попасться за рулем в состоянии алкогольного опьянения и т.д.

Но касаемо этой ситуации ему достаточно просто не оплачивать штрафы и тогда приставы могут возбудить исполнительное производство и как меру воздействия в том числе ограничить право управления транспортным средством, такое возможно.

Кроме всего, если он неоднократно проезжает на красный свет светофора, то у Дзюбы тоже могут отобрать права.

  • Дзюба – лучший бомбардир в истории РПЛ.
  • В минувшем туре РПЛ он забил «Балтике» (3:2).
  • Контракт с «Локо» действует до лета.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Локомотив Дзюба Артем
Комментарии (14)
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Garrincha58
1694015321
это он так пиарится играть уже не могёт как раньше тогда маленький скандальчик в тему
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Alemann
1694020272
Кто такой Дзюба?
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avera
1694020292
А тех у кого по 100 и более штрафов не собираются искать? Ну да, это не Дзюба.
Ответить
Mariner
1694028971
Блин, хорошо, что этого позорника больше нет в Зените...
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Купа Купыч
1694035407
Ты думаешь это мне дали 15 суток, это нам дали 15 суток, чтобы ты проводил со мной разьяснительную работу, а я рос над собой.
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Просто-333
1694057608
Короче, могут, но наврятли.
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odessakmv
1694063294
Тёма конечно тот еще ..удак, но журнашлюхи ему просто мстят за телефон... Давайте, так древнейшие, по-честноку: 90% медиа-персон имеет штрафов на большие суммы, недавно Филя на 3,5 мульта (а не на жалкие 20к) засветился, но, ***** команды "фас" вам не было..... Так, что, вы, господа журнашлюхи, те еще м.р.а.з.и
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Vladimir-Shelepnev-google
1694066079
Хватит зарабатывать на Дзюбе, займитесь другими
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sined1951
1694070348
Новость ни о чем. Зачем втюхивать нам разную ерунду?
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Диванный-Эксперт-google
1694126562
А может и не может.
Ответить
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