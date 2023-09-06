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    • Адвокат заявил, что Дзюбе грозит административный арест до 15 суток

    Адвокат заявил, что Дзюбе грозит административный арест до 15 суток

    Известный адвокат Сергей Жорин прокомментировал информацию о том, что за последние две недели нападающий «Локомотива» Артем Дзюба получил 17 штрафов за нарушения ПДД.

    – Если эта информация правдива, то уже сейчас по статье 20.25 КоАП РФ можно в теории нарваться на административный арест до 15 суток или на обязательные работы до 50 часов.

    И тут уже Дзюбу можно будет представить в роли Феди из фильма «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», когда тот рвался на ликероводочный завод. Скорее всего, уже сейчас можно квалифицировать это как уклонение от исполнения обязанности выплаты штрафов.

    – Что нужно сделать, чтобы Дзюбу лишили водительских прав?

    – Здесь много разных вариантов. Например, попасться за рулем в состоянии алкогольного опьянения и т.д.

    Но касаемо этой ситуации ему достаточно просто не оплачивать штрафы и тогда приставы могут возбудить исполнительное производство и как меру воздействия в том числе ограничить право управления транспортным средством, такое возможно.

    Кроме всего, если он неоднократно проезжает на красный свет светофора, то у Дзюбы тоже могут отобрать права.

    • Дзюба – лучший бомбардир в истории РПЛ.
    • В минувшем туре РПЛ он забил «Балтике» (3:2).
    • Контракт с «Локо» действует до лета.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 18:35
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +598

      avera 1 час назад

      А тех у кого по 100 и более штрафов не собираются искать? Ну да, это не Дзюба.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +506

      Alemann 1 час назад

      Кто такой Дзюба?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2941

      Болотоход 2 часа назад

      Будет ходить баклан газпромовский бутылки собирать по дворам))))

      0
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      ...
      Рейтинг: +506

      Alemann > Болотоход 1 час назад

      Он баклан паровозный.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1022

      Айболид > Болотоход 59 минут назад

      Да , мощный конкурент у тебя появится . Вы уж там сильно не деритесь , деля "сферы влияния".

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17931

      Garrincha58 2 часа назад

      это он так пиарится играть уже не могёт как раньше тогда маленький скандальчик в тему

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6840

      Давид59 2 часа назад

      Да, да. Выражение "надо Федя" именно оттуда

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      Рейтинг: +6840

      Давид59 2 часа назад

      А вообще, Дзюбе было бы неплохо на стройке попахать.

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      Рейтинг: +6207

      fakeid 2 часа назад

      уже не знают, что ещё написать про дзюбу, лишь бы в заголовке было слово "дзюба", а дальше уже можно пороть всякую чушь.

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