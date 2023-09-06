Адвокат заявил, что Дзюбе грозит административный арест до 15 суток

Известный адвокат Сергей Жорин прокомментировал информацию о том, что за последние две недели нападающий «Локомотива» Артем Дзюба получил 17 штрафов за нарушения ПДД.

– Если эта информация правдива, то уже сейчас по статье 20.25 КоАП РФ можно в теории нарваться на административный арест до 15 суток или на обязательные работы до 50 часов.

И тут уже Дзюбу можно будет представить в роли Феди из фильма «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», когда тот рвался на ликероводочный завод. Скорее всего, уже сейчас можно квалифицировать это как уклонение от исполнения обязанности выплаты штрафов.

– Что нужно сделать, чтобы Дзюбу лишили водительских прав?

– Здесь много разных вариантов. Например, попасться за рулем в состоянии алкогольного опьянения и т.д.

Но касаемо этой ситуации ему достаточно просто не оплачивать штрафы и тогда приставы могут возбудить исполнительное производство и как меру воздействия в том числе ограничить право управления транспортным средством, такое возможно.

Кроме всего, если он неоднократно проезжает на красный свет светофора, то у Дзюбы тоже могут отобрать права.

Дзюба – лучший бомбардир в истории РПЛ.

В минувшем туре РПЛ он забил «Балтике» (3:2).

Контракт с «Локо» действует до лета.

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