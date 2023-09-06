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Журавель назвал Фернандеса «русским валенком»

6 сентября 2023, 09:16
3

Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель прокомментировал поведение защитника «Зенита» Марио Фернандеса, который эмоционально отпраздновал гол своей команды в матче с ЦСКА (1:1).

  • Бразилец, замененный на 82-й минуте, пробежал через все поле от своей скамейки к Дугласу Сантосу, с которым страстно отпраздновал забитый мяч.
  • Он разогнался до 33,8 км/ч. Это выше его пиковой скорости во время самого матча.
  • Марио выступал за ЦСКА 10 лет.

«Реально очень смешно. Но ещe, это, по-моему, усиливает версию: Марио просто не думает обо всeм том, что мы с вами обсуждаем. Этика, считывание реакций, мысли о последствиях. Если бы ему перевели все комменты и оценки, я думаю, он бы сильно удивился.

И это вообще-то очень бьeтся с тем, что рассказывают о нeм как о человеке. Беззлобный простой… Такой, если угодно, русский валенок», – написал журналист.

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Источник: телеграм-канал Тимура Журавеля
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Зенит Фернандес Марио
Комментарии (3)
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ivany4
1693984618
Мели Емеля, твоя неделя. Это вы выискиваете у игроков этику в той или иной ситуации, считываете их реакцию, предполагаете мысли футболистов в определенном эпизоде, рассказываете присказки, анекдоты, шутки-случаи, вместо того, что бы нормально комментировать матч. А Фернандес выполняет свою работу, полностью погружен в нее. И выполняет ее как с холодной головой, так и с эмоциями. А это называется профессионализм, что вы к сожалению потеряли.
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NewLife
1693989264
Если Фернандес валенок, то Журавель - дятел (как вариант - баклан)
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zigbert
1694008416
Не совсем верное определение. В матче с ЦСКА Фернандес был перевозбужден от эмоций.
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