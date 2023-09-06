Журавель назвал Фернандеса «русским валенком»

Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель прокомментировал поведение защитника «Зенита» Марио Фернандеса, который эмоционально отпраздновал гол своей команды в матче с ЦСКА (1:1).

Бразилец, замененный на 82-й минуте, пробежал через все поле от своей скамейки к Дугласу Сантосу, с которым страстно отпраздновал забитый мяч.

Он разогнался до 33,8 км/ч. Это выше его пиковой скорости во время самого матча.

Марио выступал за ЦСКА 10 лет.

«Реально очень смешно. Но ещe, это, по-моему, усиливает версию: Марио просто не думает обо всeм том, что мы с вами обсуждаем. Этика, считывание реакций, мысли о последствиях. Если бы ему перевели все комменты и оценки, я думаю, он бы сильно удивился.

И это вообще-то очень бьeтся с тем, что рассказывают о нeм как о человеке. Беззлобный простой… Такой, если угодно, русский валенок», – написал журналист.