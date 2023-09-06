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    Журавель назвал Фернандеса «русским валенком»

    Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель прокомментировал поведение защитника «Зенита» Марио Фернандеса, который эмоционально отпраздновал гол своей команды в матче с ЦСКА (1:1).

    • Бразилец, замененный на 82-й минуте, пробежал через все поле от своей скамейки к Дугласу Сантосу, с которым страстно отпраздновал забитый мяч.
    • Он разогнался до 33,8 км/ч. Это выше его пиковой скорости во время самого матча.
    • Марио выступал за ЦСКА 10 лет.

    «Реально очень смешно. Но ещe, это, по-моему, усиливает версию: Марио просто не думает обо всeм том, что мы с вами обсуждаем. Этика, считывание реакций, мысли о последствиях. Если бы ему перевели все комменты и оценки, я думаю, он бы сильно удивился.

    И это вообще-то очень бьeтся с тем, что рассказывают о нeм как о человеке. Беззлобный простой… Такой, если угодно, русский валенок», – написал журналист.

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    Источник: телеграм-канал Тимура Журавеля

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    Сегодня, 09:16
    Комментарии5
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      Рейтинг: +102454

      zigbert 4 часа назад

      Не совсем верное определение. В матче с ЦСКА Фернандес был перевозбужден от эмоций.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +19614

      NewLife 9 часов назад

      Если Фернандес валенок, то Журавель - дятел (как вариант - баклан)

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11630

      ivany4 11 часов назад

      Мели Емеля, твоя неделя.
      Это вы выискиваете у игроков этику в той или иной ситуации, считываете их реакцию, предполагаете мысли футболистов в определенном эпизоде, рассказываете присказки, анекдоты, шутки-случаи, вместо того, что бы нормально комментировать матч.
      А Фернандес выполняет свою работу, полностью погружен в нее. И выполняет ее как с холодной головой, так и с эмоциями. А это называется профессионализм, что вы к сожалению потеряли.

      0
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      Рейтинг: +21664

      Cleaner 11 часов назад

      Никогда ему не стать русским. Может и валенок, но ЛАТИНОАМЕРИКАНСКИЙ. А Журавель опять хрень всякую пишет...(((

      1
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      Рейтинг: +2941

      Болотоход > Cleaner 8 часов назад

      Мы РЖЕМ НЕ МОЖЕМ))))

      1
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