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    • Карпин ответил на вопрос, когда Россию вернут на международную арену

    Карпин ответил на вопрос, когда Россию вернут на международную арену

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил перспективы возвращения национальной команды на международную арену.

    «Я без понятия, когда нас вернут. Всe в максимальном тумане. У Сергея Фeдорова прогноз про 10 лет? Ну здорово, что у него такой прогноз. У меня никакого прогноза нет», – сказал Карпин.

    • Учебно-тренировочный сбор национальной команды продлится с 4 по 12 сентября.
    • Сборная проведет 3 товарищеских матча – с Катаром (12 сентября) и дважды с олимпийской сборной Египта (7 и 11 сентября).

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии20
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      Рейтинг: +21664

      Cleaner 11 часов назад

      И это наговорил тренер СБОРНОЙ! Он два слова связать не может и не хочет. Как такой человек может тренировать ГЛАВНУЮ команду страны?..(((

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11820

      alp > Cleaner 7 часов назад

      он великолепно умеет говорить "без понятия!" причем, с разными интонациями. Этим же объясняет невнятную игру сборной

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11820

      alp 12 часов назад

      а что за кретин додумался задавать такие вопросы Карпину?

      1
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      Рейтинг: +1491

      SLADE2019 12 часов назад

      Ну и где его ответ?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +21664

      Cleaner > SLADE2019 11 часов назад

      Ответ его сводится к тому, что а не пошли бы вы все НА со своими вопросами...(((

      0
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      ...
      Рейтинг: +1491

      SLADE2019 > Cleaner 10 часов назад

      Вот давай еще над карпинскими ответами задумывался в плане двойного или какого то там еще смысла. Он спортсмен, тренер, пусть конкретно говорит. А он сказал не знаю. То есть оставил вопрос без ответа.

      0
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      Рейтинг: +6108

      Дядя Серёжа 13 часов назад

      А спросил, президент МОК России? Ну а кому ещё у Карпина спрвшивать...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +195

      The only one > Дядя Серёжа 12 часов назад

      ну да, скромно забыли написать , кто спросил

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6499

      subbotaspartak > Дядя Серёжа 4 часа назад

      Может президент всего МОК у Карпина разрешения спросит?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +10

      tristitrut 13 часов назад

      народ в сети появился сканер соц. сетей (Инста, VK, ОК, Телеграм), теперь можно узнать всю информацию о пользователе даже если аккаунт скрыт: скрытые переписки, что смотрит, кого лайкает, кем интересуются, с кем переписываеться, все скрытые данные и все это анонимно. Измену можно вычислить на раз-два ----- https://cutt.us/scaner

      0
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    • ...
      Рейтинг: +16128

      Алексей З 15 часов назад

      Только идиоты задают этот вопрос Карпину, вот уж от кого это не зависит.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +2214

      alll-333 16 часов назад

      Да никто не знает, когда вернут.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2445

      evgevg13 16 часов назад

      Зато честно сказал, не выкаблучиваясь как некоторые "знатоки"

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11771

      alex1951 19 часов назад

      Валера ,ты уж ,извини ,когда ты был цыпленком ,тебя приютил генерал Гнездилов из созданного ТВПУ....оттуда ты попал в ЦСКА...там тебя попрессовали ,но ...попал в Спартак...там было все супер-пупер...далее Испания...Сборная....
      А сегодня? Да ничего..но не твоя вина....Но и на родину тебя не тянет...видать крепко обидели...
      PS Валера тебе щас 54 года...Понимаю,что на булку с маслом тебе хватает...
      Но у известного тренера в башке должны быть бабки ,а достижения ..
      Или я не прав?

      1
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      ...
      Рейтинг: +4690

      Snek > alex1951 18 часов назад

      Какие он бабки зарабатывает? В Ростове? В сборной? Ты закусывай что ли...

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2445

      evgevg13 > alex1951 16 часов назад

      ты чё куришь?

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +195

      The only one > alex1951 15 часов назад

      Заметно, что не Карпин, а ты обижен не всех и вся. И нет у тебя ни бабок, ни достижений. А жизнь то прошла...

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5255

      Эном айс > The only one 13 часов назад

      Это не обида.
      Это растерянность. Единственную, и уже неповторимую Родину отняли тридцать с лишним лет назад. Новая кормит, но раздражает, историческая не кормит, да ещё и бесит своими выкрутасами..
      Не приведи никому в семьдесят лет смотреть в пустоту..

      7
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      ...
      Рейтинг: +21664

      Cleaner > Snek 11 часов назад

      ОЧЕНЬ даже НЕПЛОХИЕ бабки Валера зарабатывает НИЧЕГО не делая и ни за что не отвечая...(((

      0
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      ...
      Рейтинг: +4690

      Snek > Cleaner 2 часа назад

      Расскажите нам сколько ему платят, вы ж наверное его бухгалтер?

      0
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