Карпин ответил на вопрос, когда Россию вернут на международную арену

Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил перспективы возвращения национальной команды на международную арену.

«Я без понятия, когда нас вернут. Всe в максимальном тумане. У Сергея Фeдорова прогноз про 10 лет? Ну здорово, что у него такой прогноз. У меня никакого прогноза нет», – сказал Карпин.