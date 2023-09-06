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  • Карпин ответил на вопрос, когда Россию вернут на международную арену

Карпин ответил на вопрос, когда Россию вернут на международную арену

6 сентября 2023, 01:26
22

Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил перспективы возвращения национальной команды на международную арену.

«Я без понятия, когда нас вернут. Всe в максимальном тумане. У Сергея Фeдорова прогноз про 10 лет? Ну здорово, что у него такой прогноз. У меня никакого прогноза нет», – сказал Карпин.

  • Учебно-тренировочный сбор национальной команды продлится с 4 по 12 сентября.
  • Сборная проведет 3 товарищеских матча – с Катаром (12 сентября) и дважды с олимпийской сборной Египта (7 и 11 сентября).

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Россия Карпин Валерий
Комментарии (22)
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alex1951
1693955079
Валера ,ты уж ,извини ,когда ты был цыпленком ,тебя приютил генерал Гнездилов из созданного ТВПУ....оттуда ты попал в ЦСКА...там тебя попрессовали ,но ...попал в Спартак...там было все супер-пупер...далее Испания...Сборная.... А сегодня? Да ничего..но не твоя вина....Но и на родину тебя не тянет...видать крепко обидели... PS Валера тебе щас 54 года...Понимаю,что на булку с маслом тебе хватает... Но у известного тренера в башке должны быть бабки ,а достижения .. Или я не прав?
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evgevg13
1693966392
Зато честно сказал, не выкаблучиваясь как некоторые "знатоки"
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Просто-333
1693966727
Да никто не знает, когда вернут.
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tristitrut
1693974558
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Дядя Серёжа
1693978026
А спросил, президент МОК России? Ну а кому ещё у Карпина спрвшивать...
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SLADE2019
1693979299
Ну и где его ответ?
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alp
1693981547
а что за кретин додумался задавать такие вопросы Карпину?
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