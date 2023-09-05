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    • Инсайдер Карпов рассказал, кто возглавит «Факел» после увольнения Евсеева

    Инсайдер Карпов рассказал, кто возглавит «Факел» после увольнения Евсеева

    Стало известно, кто может стать новым главным тренером «Факела».

    «После увольнения Евсеева «Факел» близок к договоренности со своим бывшим тренером Василенко.

    В контракте Олега с «Аланией» есть пункт, по которому он может уйти, если поступит предложение из Премьер-лиги. Переход близко», – написал инсайдер Иван Карпов в телеграме.

    • 47-летний Евсеев возглавлял «Факел» с 1 мая.
    • В новом сезоне команда набрала 4 очка в 7 турах РПЛ и идет в зоне вылета.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    05.09.2023 19:39
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    Комментарии7
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    • ...
      Рейтинг: +102454

      zigbert 3 часа назад

      Наверное поняли что уволили хорошего тренера в прошлом году. Только вот согласится ли на такое предложение Василенко. При любой неудаче его могут выкинуть в два счета. А вот в Алании у него дела обстоят очень даже неплохо.

      0
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      Рейтинг: +12455

      BRO_football 22 часа назад

      Ну это самое идиотское решение, которое я когда-либо слышал. Уволить тренера, взять другого. С другим не получилось, вернуть старого. Тупость!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +21664

      Cleaner 23 часа назад

      Зачем Василенко бросать Аланию, которая весной выйдет в РПЛ, на клуб, который весной эту РПЛ покинет???

      1
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      Рейтинг: +16128

      Алексей З 5 сентября, 20:29

      Если его назад зовут люди , которые выгнали , то странно будет если вернётся.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +975

      FCSpartakM 5 сентября, 20:25

      Вот в чем логика таких решений? Тип что нового даст старый тренер, который ничего не показал до ?

      2
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      Рейтинг: +175

      BoevStas1 5 сентября, 20:15

      А смысл ???они на первом месте,стадион строится,а с Факелом нет перспектив...

      3
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      Рейтинг: +19751

      ilichkadr 5 сентября, 20:00

      Шило на мыло менять, только время терять. С нынешним составом при любом тренере выше переходной зоны подняться крайне проблематично. Только пердив...........

      0
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