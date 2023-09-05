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  • Инсайдер Карпов рассказал, кто возглавит «Факел» после увольнения Евсеева

Инсайдер Карпов рассказал, кто возглавит «Факел» после увольнения Евсеева

5 сентября 2023, 19:39
5

Стало известно, кто может стать новым главным тренером «Факела».

«После увольнения Евсеева «Факел» близок к договоренности со своим бывшим тренером Василенко.

В контракте Олега с «Аланией» есть пункт, по которому он может уйти, если поступит предложение из Премьер-лиги. Переход близко», – написал инсайдер Иван Карпов в телеграме.

  • 47-летний Евсеев возглавлял «Факел» с 1 мая.
  • В новом сезоне команда набрала 4 очка в 7 турах РПЛ и идет в зоне вылета.

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Факел Василенко Олег Евсеев Вадим
Комментарии (5)
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ilichkadr
1693933249
Шило на мыло менять, только время терять. С нынешним составом при любом тренере выше переходной зоны подняться крайне проблематично. Только пердив...........
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BoevStas1
1693934158
А смысл ???они на первом месте,стадион строится,а с Факелом нет перспектив...
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FCSpartakM
1693934751
Вот в чем логика таких решений? Тип что нового даст старый тренер, который ничего не показал до ?
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BRO_football
1693942052
Ну это самое идиотское решение, которое я когда-либо слышал. Уволить тренера, взять другого. С другим не получилось, вернуть старого. Тупость!
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zigbert
1694011261
Наверное поняли что уволили хорошего тренера в прошлом году. Только вот согласится ли на такое предложение Василенко. При любой неудаче его могут выкинуть в два счета. А вот в Алании у него дела обстоят очень даже неплохо.
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