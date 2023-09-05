Инсайдер Карпов рассказал, кто возглавит «Факел» после увольнения Евсеева

Стало известно, кто может стать новым главным тренером «Факела».

«После увольнения Евсеева «Факел» близок к договоренности со своим бывшим тренером Василенко.

В контракте Олега с «Аланией» есть пункт, по которому он может уйти, если поступит предложение из Премьер-лиги. Переход близко», – написал инсайдер Иван Карпов в телеграме.

47-летний Евсеев возглавлял «Факел» с 1 мая.

В новом сезоне команда набрала 4 очка в 7 турах РПЛ и идет в зоне вылета.

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