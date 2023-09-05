Инсайдер Карпов рассказал, кто возглавит «Факел» после увольнения Евсеева

Наверное поняли что уволили хорошего тренера в прошлом году. Только вот согласится ли на такое предложение Василенко. При любой неудаче его могут выкинуть в два счета. А вот в Алании у него дела обстоят очень даже неплохо.
Стало известно, кто может стать новым главным тренером «Факела».
«После увольнения Евсеева «Факел» близок к договоренности со своим бывшим тренером Василенко.
В контракте Олега с «Аланией» есть пункт, по которому он может уйти, если поступит предложение из Премьер-лиги. Переход близко», – написал инсайдер Иван Карпов в телеграме.
- 47-летний Евсеев возглавлял «Факел» с 1 мая.
- В новом сезоне команда набрала 4 очка в 7 турах РПЛ и идет в зоне вылета.