Инсайдер Карпов рассказал, кто возглавит «Факел» после увольнения Евсеева

Стало известно, кто может стать новым главным тренером «Факела».
«После увольнения Евсеева «Факел» близок к договоренности со своим бывшим тренером Василенко.
В контракте Олега с «Аланией» есть пункт, по которому он может уйти, если поступит предложение из Премьер-лиги. Переход близко», – написал инсайдер Иван Карпов в телеграме.
- 47-летний Евсеев возглавлял «Факел» с 1 мая.
- В новом сезоне команда набрала 4 очка в 7 турах РПЛ и идет в зоне вылета.
Время сборных: ставьте на матчи национальных команд с бонусом до 17000₽!
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова