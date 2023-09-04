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    Губерниев высказался о кризисе «Спартака»

    Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев выделил две причины неудач «Спартака».

    По его мнению, клуб провалил трансферную кампанию, а главный тренер Гильермо Абаскаль начал нервничать.

    «Они провалили трансферную политику, потому что опять любой стандарт в защите – и опасный момент, все кричат: «Пожар, пожар! Глеб, надо что-то делать! Они же его убьют». Явный дисбаланс между линиями.

    Мне кажется, что Гильермо Абаскаль, который вроде бы поначалу показывал себя человеком уравновешенным, наверное, неплохим специалистом, тренером и методистом, начинает метаться. Психологические проблемы подтягивают всe остальное. Он просто не держит удар.

    Человек, тренирующий «Спартак», должен быть со стальными яйцами, быть максимально уверенным в себе, своих знаниях и команде. Но мы же понимаем, что есть тренер «Спартака», есть руководство, учредители и так далее. Нет ли вот здесь определeнного дисбаланса? Насколько Абаскаль в этом смысле уверенный?

    Когда люди начинают обвинять журналистов, нервничать и вести себя взбудораженно – понятно, что это всe не от хорошей жизни. Мне кажется, что сейчас он потихонечку сваливается в штопор. Как бы в очередной раз быстро не поменяли тренера «Спартака».

    Пока, с моей точки зрения, такой момент не наступил, но сейчас этот самолeт слишком задрал нос, после чего может уйти в глухой штопор», – написал Губерниев в авторской колонке для «Советского спорта».

    • У «Спартака» 1 ничья и 3 поражения в 4 последних турах РПЛ.
    • Команда занимает 9-е место в таблице чемпионата.

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    Источник: «Советский спорт»

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    04.09.2023 20:15
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +6840

      Давид59 5 сентября, 00:26

      "Бомбардир"! Хватит биатлонистов, как футбольных экспертов представлять!

      1
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      Рейтинг: +3921

      шахта Заполярная 4 сентября, 22:11

      Уборщица с газпрем заправки высказалась про кризис в Спартаке, ну вот и очередь губы настала, как же не пропиариться - это же Спартак про него будут читать, это же не какие то немытые.

      0
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      Рейтинг: +3591

      momwig_ 4 сентября, 21:30

      При всей реальности кризиса, Губерниев - последний в мире человек, которого я буду слушать на эту тему. Не читал. Но 100 пудов что-то мудацкое. А что ждать от мудака? Хорошо если про стальные яйца не приплел.

      2
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      Рейтинг: +3806

      serppion > momwig_ 5 сентября, 08:35

      Вот уж фигушки! Губошлеп без своих металлояиц двух слов связать не сможет. Он их и женском биатлоне применяет.

      0
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      Рейтинг: +450

      aurora5858 4 сентября, 20:34

      Говорят два состава, а мастеров пять человек.

      1
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