Губерниев высказался о кризисе «Спартака»

"Бомбардир"! Хватит биатлонистов, как футбольных экспертов представлять!
Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев выделил две причины неудач «Спартака».
По его мнению, клуб провалил трансферную кампанию, а главный тренер Гильермо Абаскаль начал нервничать.
«Они провалили трансферную политику, потому что опять любой стандарт в защите – и опасный момент, все кричат: «Пожар, пожар! Глеб, надо что-то делать! Они же его убьют». Явный дисбаланс между линиями.
Мне кажется, что Гильермо Абаскаль, который вроде бы поначалу показывал себя человеком уравновешенным, наверное, неплохим специалистом, тренером и методистом, начинает метаться. Психологические проблемы подтягивают всe остальное. Он просто не держит удар.
Человек, тренирующий «Спартак», должен быть со стальными яйцами, быть максимально уверенным в себе, своих знаниях и команде. Но мы же понимаем, что есть тренер «Спартака», есть руководство, учредители и так далее. Нет ли вот здесь определeнного дисбаланса? Насколько Абаскаль в этом смысле уверенный?
Когда люди начинают обвинять журналистов, нервничать и вести себя взбудораженно – понятно, что это всe не от хорошей жизни. Мне кажется, что сейчас он потихонечку сваливается в штопор. Как бы в очередной раз быстро не поменяли тренера «Спартака».
Пока, с моей точки зрения, такой момент не наступил, но сейчас этот самолeт слишком задрал нос, после чего может уйти в глухой штопор», – написал Губерниев в авторской колонке для «Советского спорта».
- У «Спартака» 1 ничья и 3 поражения в 4 последних турах РПЛ.
- Команда занимает 9-е место в таблице чемпионата.