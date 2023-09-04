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Губерниев высказался о кризисе «Спартака»

4 сентября 2023, 20:15
5

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев выделил две причины неудач «Спартака».

По его мнению, клуб провалил трансферную кампанию, а главный тренер Гильермо Абаскаль начал нервничать.

«Они провалили трансферную политику, потому что опять любой стандарт в защите – и опасный момент, все кричат: «Пожар, пожар! Глеб, надо что-то делать! Они же его убьют». Явный дисбаланс между линиями.

Мне кажется, что Гильермо Абаскаль, который вроде бы поначалу показывал себя человеком уравновешенным, наверное, неплохим специалистом, тренером и методистом, начинает метаться. Психологические проблемы подтягивают всe остальное. Он просто не держит удар.

Человек, тренирующий «Спартак», должен быть со стальными яйцами, быть максимально уверенным в себе, своих знаниях и команде. Но мы же понимаем, что есть тренер «Спартака», есть руководство, учредители и так далее. Нет ли вот здесь определeнного дисбаланса? Насколько Абаскаль в этом смысле уверенный?

Когда люди начинают обвинять журналистов, нервничать и вести себя взбудораженно – понятно, что это всe не от хорошей жизни. Мне кажется, что сейчас он потихонечку сваливается в штопор. Как бы в очередной раз быстро не поменяли тренера «Спартака».

Пока, с моей точки зрения, такой момент не наступил, но сейчас этот самолeт слишком задрал нос, после чего может уйти в глухой штопор», – написал Губерниев в авторской колонке для «Советского спорта».

  • У «Спартака» 1 ничья и 3 поражения в 4 последних турах РПЛ.
  • Команда занимает 9-е место в таблице чемпионата.

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Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Абаскаль Гильермо Губерниев Дмитрий
Комментарии (5)
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aurora5858
1693848881
Говорят два состава, а мастеров пять человек.
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momwig_
1693852229
При всей реальности кризиса, Губерниев - последний в мире человек, которого я буду слушать на эту тему. Не читал. Но 100 пудов что-то мудацкое. А что ждать от мудака? Хорошо если про стальные яйца не приплел.
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шахта Заполярная
1693854689
Уборщица с газпрем заправки высказалась про кризис в Спартаке, ну вот и очередь губы настала, как же не пропиариться - это же Спартак про него будут читать, это же не какие то немытые.
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Давид59
1693862763
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