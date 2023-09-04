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    • Ветеран ЦСКА: «На месте Акинфеева вообще не пожал бы руку Фернандесу»

    Ветеран ЦСКА: «На месте Акинфеева вообще не пожал бы руку Фернандесу»

    Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал фото вратаря Игоря Акинфеева с защитником «Зенита» Марио Фернандесом, сделанное перед матчем 7-го тура РПЛ.

    «Я бы на месте Акинфеева вообще не пожимал бы руку. Что с него возьмешь, с этого Марио? Он поступил подло. Его отпустили по договоренности, его уважали любили, хотя его не за что любить, подумаешь ерунда. А он вот так вот отнесся.

    Он всегда мечтал попасть в сборную Бразилии, но он там никому не нужен. Это только у нас в нашем безобразном футболе. И тут у нас не заиграл, а просто вписался в эту систему.

    Акинфеев пожал ему руку, но я считаю, с ним нельзя вообще ни на какую тему разговаривать», – сказал Пономарев.

    • Марио вышел в старте «Зенита» и был заменен на 82-й минуте.
    • На 88-й минуте он пробежал через все поле от своей скамейки к Дугласу Сантосу, с которым страстно отпраздновал забитый мяч.
    • Фернандес играл за ЦСКА с 2012 по 2022-й год.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.09.2023 18:25
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +62

      Владимир-Филиппов-vkontak 5 сентября, 14:57

      Экие они обидчивые, как девочки.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +37

      Бобссон 5 сентября, 07:43

      Сколько можно постить этого ветеранчика. Куда не сунься везде он вещает. Правильно Акинфеев сделал.

      0
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      Рейтинг: +3723

      CSKA57 4 сентября, 21:58

      Будешь на месте Акинфеева, тогда это и сделаешь! Правильно Игорь поступил!

      0
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      Рейтинг: +10

      Raptor--google 4 сентября, 20:55

      Кого волнует мнение вонючего старика? (Без переходов на личности. Старики правда воняют, давайте признаемся в этом)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7280

      sochi-2013 4 сентября, 20:33

      Кто помнит этого "ветерана"?
      У Фернандеса не было контракта с ЦСКА, договор был расторгнут летом 2022 года

      2
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      Рейтинг: +4300

      raritet 4 сентября, 20:22

      Устаревшие взгляды на то, что раньше называлось спортом, сейчас , скорее, шоу. Это и так очевидно- никто не говорит о футболе, а про то,в каких труселях какая-нибудь очередная жрица какого-нибудь футболиста , ее фотографии в бассейне, под бассейном и почему Акинфеев пожал руку бразильцу, который в свое время играл в этой команде.

      1
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      Рейтинг: +294

      ЗаЖиМ 4 сентября, 19:23

      Вот ты и не на месте Конифея...а где-то в ж...

      0
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      Рейтинг: +2319

      Ловкий Бубен 4 сентября, 18:56

      Почему ? Играли вместе в сборной , радовались победе над Испанией, было бы странно и очень некрасиво, какой вы дяденька глупый право

      5
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      Рейтинг: +4972

      Ziklop 4 сентября, 18:44

      вроде не старый, а дурачёк!
      Фернандес по моему мнению Зениту не нужен! нужен тренер, а не пустое место с бандой, изображающей тренеров!

      1
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      Рейтинг: +7558

      Semenycch 4 сентября, 18:37

      Болельщик ЦСКА перегибает палку!

      5
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