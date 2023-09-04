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  • Ветеран ЦСКА: «На месте Акинфеева вообще не пожал бы руку Фернандесу»

Ветеран ЦСКА: «На месте Акинфеева вообще не пожал бы руку Фернандесу»

4 сентября 2023, 18:25
9

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал фото вратаря Игоря Акинфеева с защитником «Зенита» Марио Фернандесом, сделанное перед матчем 7-го тура РПЛ.

«Я бы на месте Акинфеева вообще не пожимал бы руку. Что с него возьмешь, с этого Марио? Он поступил подло. Его отпустили по договоренности, его уважали любили, хотя его не за что любить, подумаешь ерунда. А он вот так вот отнесся.

Он всегда мечтал попасть в сборную Бразилии, но он там никому не нужен. Это только у нас в нашем безобразном футболе. И тут у нас не заиграл, а просто вписался в эту систему.

Акинфеев пожал ему руку, но я считаю, с ним нельзя вообще ни на какую тему разговаривать», – сказал Пономарев.

  • Марио вышел в старте «Зенита» и был заменен на 82-й минуте.
  • На 88-й минуте он пробежал через все поле от своей скамейки к Дугласу Сантосу, с которым страстно отпраздновал забитый мяч.
  • Фернандес играл за ЦСКА с 2012 по 2022-й год.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит ЦСКА Акинфеев Игорь Фернандес Марио Пономарев Владимир
Комментарии (9)
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Ziklop
1693842295
вроде не старый, а дурачёк! Фернандес по моему мнению Зениту не нужен! нужен тренер, а не пустое место с бандой, изображающей тренеров!
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Ловкий Бубен
1693842969
Почему ? Играли вместе в сборной , радовались победе над Испанией, было бы странно и очень некрасиво, какой вы дяденька глупый право
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ЗаЖиМ
1693844604
Вот ты и не на месте Конифея...а где-то в ж...
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raritet
1693848178
Устаревшие взгляды на то, что раньше называлось спортом, сейчас , скорее, шоу. Это и так очевидно- никто не говорит о футболе, а про то,в каких труселях какая-нибудь очередная жрица какого-нибудь футболиста , ее фотографии в бассейне, под бассейном и почему Акинфеев пожал руку бразильцу, который в свое время играл в этой команде.
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sochi-2013
1693848805
Кто помнит этого "ветерана"? У Фернандеса не было контракта с ЦСКА, договор был расторгнут летом 2022 года
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Raptor--google
1693850122
Кого волнует мнение вонючего старика? (Без переходов на личности. Старики правда воняют, давайте признаемся в этом)
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CSKA57
1693853885
Будешь на месте Акинфеева, тогда это и сделаешь! Правильно Игорь поступил!
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Бобссон
1693888993
Сколько можно постить этого ветеранчика. Куда не сунься везде он вещает. Правильно Акинфеев сделал.
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Владимир-Филиппов-vkontak
1693915055
Экие они обидчивые, как девочки.
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