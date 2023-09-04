Ветеран ЦСКА: «На месте Акинфеева вообще не пожал бы руку Фернандесу»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал фото вратаря Игоря Акинфеева с защитником «Зенита» Марио Фернандесом, сделанное перед матчем 7-го тура РПЛ.

«Я бы на месте Акинфеева вообще не пожимал бы руку. Что с него возьмешь, с этого Марио? Он поступил подло. Его отпустили по договоренности, его уважали любили, хотя его не за что любить, подумаешь ерунда. А он вот так вот отнесся.

Он всегда мечтал попасть в сборную Бразилии, но он там никому не нужен. Это только у нас в нашем безобразном футболе. И тут у нас не заиграл, а просто вписался в эту систему.

Акинфеев пожал ему руку, но я считаю, с ним нельзя вообще ни на какую тему разговаривать», – сказал Пономарев.