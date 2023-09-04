Отец Кузяева негативно отреагировал на заголовок L’Équipe «Кузяев, царь родился»

Адьям Кузяев, отец полузащитника «Гавра» Далера Кузяева, прокомментировал заголовок французского издания L’Équipe про его сына

Российский полузащитник помог «Гавру» разгромить «Лорьян» (3:0).

Кузяев открыл счет в матче – для него это 2-й гол в Лиге 1.

В заголовке L’Équipe говорится: «Кузяев, царь родился».

«Называют царем? Еще слишком рано, Далер делает только первые шаги. Впереди еще очень много работы. Наверное, можно сказать, что это аванс.

Сборная тура вместе с Головиным? В такой компании очень приятно!» – сказал Кузяев.