Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    2 Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    3 «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    • Главная
    • Новости
    • Отец Кузяева негативно отреагировал на заголовок L’Équipe «Кузяев, царь родился»

    Отец Кузяева негативно отреагировал на заголовок L’Équipe «Кузяев, царь родился»

    Адьям Кузяев, отец полузащитника «Гавра» Далера Кузяева, прокомментировал заголовок французского издания L’Équipe про его сына

    • Российский полузащитник помог «Гавру» разгромить «Лорьян» (3:0).
    • Кузяев открыл счет в матче – для него это 2-й гол в Лиге 1.
    • В заголовке L’Équipe говорится: «Кузяев, царь родился».

    «Называют царем? Еще слишком рано, Далер делает только первые шаги. Впереди еще очень много работы. Наверное, можно сказать, что это аванс.

    Сборная тура вместе с Головиным? В такой компании очень приятно!» – сказал Кузяев.

    Новости по теме
    Карпин оценил игру Кузяева в составе «Гавра»
    Губерниев не исключил, что Кузяев перешел в «Гавр» ради французского гражданства 22
    Тренер «Гавра» оценил игру Кузяева
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.09.2023 14:46
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3936

      acor94 4 сентября, 16:44

      А зачем берут интервью у родителей, может кто-нибудь объяснить мне этот феномен в футболе?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +884

      Cromathaar > acor94 4 сентября, 18:45

      А он еще его агент по совместительству.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 